17e édition

En jeu ? 1 millions de dollars de cagnotte pour les équipes finalistes, rien que ça.

Sold Out

Cette 17e édition des Majors étalée sur 4 jours est déjà considérée comme un total succès.



Avec des records battus en terme d'audience et un palais qui affichait Sold out pour ces phases finales,le samedi et le dimanche c'est du jamais vu au plat pays.



Bart de Wever, le bourgmestre d'Anvers est d'ailleurs apparu sur scène en introduction du show.





La finale

L'équipe russo-ukrainienne des NAVI, détentrice du titre et grande favorite, affrontait les FaZe Clan, une équipe aux origines US, même si aucun joueur n'est américain.



Deux figures importantes de la scène CS faisaient partie de chacune des teams : s1mple pour NAVI et karrigan pour FaZe, ce qui ajoutait du piment à la rencontre.

De_Inferno Le match débute sur inferno. FaZe est côté Terro. Les NAVI semblent mal gérer le début de partie et enchaînent les rounds perdus jusqu'à un 8-0.



En finale d'un tournoi tel que celui-là, on imagine bien la pression qu'engendre un aussi mauvais départ pour les joueurs. Surtout sur une map considérée comme CT.





NAVI se ressaisissent et entendent bien prouver qu'ils méritent leur titre précédent. Ils parviennent à remonter jusqu'à 13-12.



Ils gèrent totalement le côté Terro.



La preuve en est, ce round où NAVI attend patiemment qu'il ne reste que 25 secondes au compteur pour pusher B. Ils réussissent et passent à 13-13.





Alors que NAVI tient la victoire du bout du click sur la première map en menant 15-14, s1mple tente le rush vers A , couteau à la main et se fait surprendre par l'adversaire : égalisation 15-15 et premier Overtime.



Finalement, au terme de quelques rounds très tendu, FaZe Clan finit par l'emporter 19-16 mais sur sa propre map. La map suivante, de_nuke est celle choisie par NAVI.

De_Nuke Nuke est la map favorite des NAVI, ils l'entamment côté Terro. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils gèrent dès le début de partie.



Mais ils perdent les 2 premiers rounds. Ils parviennent à remonter à 2-1 avant de concéder à nouveau 3 rounds successifs.



Ils réagissent enfin et remontent à 5-2





Mais ce sera de courte durée, FaZe Clan use de son skill et mène vraiment le côté CT. Ils parviennent à mener 10-2.



NAVI compte bien prouver que de_nuke est la map de leur choix. Passés CT, ils reviennent à 11-7 alors que la bombe est plantée pour FaZe.







Les russo-ukrainiens repoussent bien les attaques de FaZe côté CT, ils résistent. Ils reviennent à 10-12.



Mais cela ne suffira pas. FaZe domine et fini d'achever une équipe qui semble fatiguée. Score finale : 16-10 et 2-0 pour FaZe.



FaZe remporte les Majors CS:GO 2022.





