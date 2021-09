Si la présence féminine n'est pas neuve au sein de la plateforme, elle était encore toutefois encore majoritairement représentée par l'autre genre. Si la présence féminine n'est pas neuve au sein de la plateforme, elle était encore toutefois encore majoritairement représentée par l'autre genre. L'éditeur du jeu EA avait très récemment montré vouloir évoluer avec son temps en ajoutant pour la première fois une nouvelle commentatrice anglaise en la personne de l'ex joueuse professionnelle Alex Scott.

Celle-là même qui avait évolué à Arsenal et pour l'Angleterre apparaîtra dans le jeu en tant que journaliste du bord de terrain.



© D.R.

EA avait déjà ajouté une commentatrice espagnole, Nira Juanco, dans l'édition 2021, marquant à l'époque une première historique.



La connaissance des détails du jeu, qui doit voir le jour le 1er octobre prochain, continue d'avancer et la liste des équipes du jeu est connue et disponible en intégralité sur le site de Fut with Apero : FIFA 22 - Liste des équipes disponibles



Voici en exemple les équipes qui seront présentes pour la Belgique en Pro League : Pro League

Antwerp



Beerschot



Cercle Bruges



Charleroi



Club Bruges



Eupen



Genk



KAA Gent



Courtrai



Malines



OH Louvain



Oostende



R.S.C Anderlecht



Saint-Trond



Seraing



Standard Liège



Union SG



Zulte Waregem D'autres informations continuent d'être confirmées, et en attendant les communications officielles, on sait entre autre que Kylian Mbappé et Kevin De Bruyne partageront chacun la note de 91 dans le jeu.



Espérons que le retrait de l'équipe féminine belge ne soit qu'une annonce un peu trop prématurée et qu'elle fasse à nouveau son apparition.



Cette annonce Twittée par la ligue Indienne est de bonne augure puisque malgré le retrait, ils annoncent officiellement leur présence au sein de FIFA 22 :

C'est le site Fut with Apero , dont nous avions réalisé l 'interview du concepteur liégeois le mois dernier, qui nous l'apprenait ce vendredi 10 septembre, notre équipe nationale féminine,, ferait partie des équipes présentes dans FIFA 22.Mais quelques heures plus tard, ce samedi 11 septembre, elle disparait, au même titre que l'équipe féminine portugaise et la Super ligue indienne. La communauté s'interroge :