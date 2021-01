L'E-Sports Entertainment Association (ESEA), créée en 2003, est devenue aujourd'hui l'une des plateformes de référence pour tous les joueurs de Counter-Strike. S'intéressant tant au milieu professionnel qu'amateur, celle-ci offre, au travers de divers championnats, classements et divisions, une réelle rampe de lancement pour les équipes souhaitant atteindre le haut niveau de la discipline.

Pour cette nouvelle année, le staff ESEA a annoncé plusieurs nouveautés qui devraient ravir sa communauté.



Le premier changement majeur est le passage à quatre saisons par an, contre trois auparavant. L'objectif d'un tel changement est d'offrir plus de chances aux équipes de se qualifier pour les divisions supérieures ainsi que d'apporter des gains plus réguliers tout en diminuant les temps morts entre deux saisons.



Le cashprize n'en pâtira pas puisque l'ESEA annonce 100.000$ lors de chaque saison, à diviser entre l'Europe et l'Amérique du Nord.



Cet ajout va également permettre de raccourcir chacune des saisons, afin notamment de réduire le surmenage chez certains joueurs. Celles-ci se dérouleront désormais comme suit :

Saison 36 : de janvier à avril

Saison 37 : de mai à juillet

Saison 38 : d'août à octobre

Saison 39 : d'octobre à décembre

Les inscriptions pour la première saison de l'année sont déjà ouvertes et se clôtureront ce lundi 11 janvier ! Ne tardez donc pas à vous rendre à cette adresse si vous n'êtes pas encore de la partie.



© ESEA

La "Premier Division", anciennement appelée Mountain Dew League (MDL), a elle aussi droit à ses nouveautés. Chaque saison européenne et nord-américaine enverra désormais ses vainqueurs en ESL Pro League ! Les meilleures équipes au classement général recevront également des invitations pour les qualifications fermées de certains événements comme la DreamHack Open.

Enfin, dernière annonce mais non des moindres : les compétitions individuelles comme le "Rank S" seront quelque peu délaissées par l'organisation au profit de nouvelles "Cash Cups" bimensuelles dotées de 4.000$ pour l'Europe (contre 15.000$ en Amérique du Nord). Afin de laisser un maximum de chances à tous les participants, si une équipe venait à remporter deux "Cash Cups" d'affilée, celle-ci ne pourrait alors plus prendre part à la suivante.