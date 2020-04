L'ESL Benelux Championship fait son come-back ce soir sur Counter-Strike : Global Offensive et Clash of Clans. Plusieurs semaines de compétition seront nécessaires afin de sacrer les champions de ce Summer Split 2020 !

Suite au départ de Proximus en tant que sponsor de la compétition, c'est seul que l'ESL Benelux va donner le départ ce soir de son ESL Benelux Championship. À cause de ce changement majeur, les organisateurs ont dû revoir certains aspects de la compétition et reviennent avec un Summer Split remanié. Deux championnats vont animer ce dernier dans les semaines à venir : Counter-Strike : Global Offensive et Clash of Clans.



C'est sur le FPS de Valve que l'ESL Benelux va lancer sa saison ce soir. Huit équipes qualifiées, ayant toutes au moins trois joueurs résidant en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, vont inaugurer la phase classique de la compétition. Cette dernière consiste en une poule unique où chaque équipe aura l'occasion de s'affronter sous le format de "Round Robin". Les quatre meilleures d'entre elles au terme de cette phase se qualifieront alors pour des playoffs joués dans un arbre à élimination directe (BO3).

Les équipes engagées sont les suivantes : Amsterdam Kings, Tenerife Titans, LAMIF, myNEC, One One Esport, Reünie, Sateliti et Sector One. Une grosse différence de niveau entre certains mixs et des équipes bien établies devrait très vite se faire ressentir, mais certaines affiches promettent néanmoins un spectacle de qualité !



Sur papier, Sector One et les champions en titre, Tenerife Titans, devraient se qualifier pour la phase finale. Les deux autres tickets devant en théorie se jouer entre Amsterdam Kings, LAMIF, myNEC et One One.

La première journée démarre donc ce soir, à partir de 19h00, et proposera les rencontres suivantes :

One One vs Reünie

myNEC vs Sector One (revanche de la finale de l'ESL Proximus Cup)



Sateliti vs Amsterdam Kings

Tenerife Titans vs LAMIF

Rappelons que 6.500€ sont mis en jeu ainsi qu'un ticket pour l'ESL Pro European Championship (EPEC).

Toutes les rencontres devraient être retransmises sur la chaine Twitch de l'ESL Benelux.



© Valve

Jeudi fera place au début du championnat Clash of Clans. Le jeu mobile, nouvel arrivé dans le giron de la compétition, proposera le même format que le tournoi CS:GO. La phase classique rassemblera huit équipes dans une poule jouée en "Round Robin" d'où les quatre meilleures se retrouveront en playoffs.

Proc, Activit-E Benelux, Sector One, Team Import, Team NL, Dutch Hitmen, Pizza Hollandia et Benelux esports s'affronteront pour tenter de remporter le premier titre de champion CoC de l'ESL Benelux Championship.

La première journée de compétition se déroulera le jeudi 9 avril à partir de 19h00 et proposera les rencontres suivantes :

Proc vs Team NL

Dutch Hitmen vs Team Import

Pizza Hollandia vs Sector One

Benelux esports vs Activit-E Benelux

Un cashprize de 3.500€ sera mis en jeu pour cette première édition du tournoi sur Clash of Clans.