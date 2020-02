Quelques semaines après l'arrivée de FLASHPOINT dans le monde des compétitions internationales, l'Electronic Sports League (ESL) fait peau neuve et nous présente sa nouvelle organisation pour 2020.



Piquée au vif par l'arrivée d'un nouveau concurrent ambitieux dans le petit monde fermé des organisateurs de tournois internationaux sur Counter-Strike : Global Offensive, l'ESL n'a pas tardé à réagir et vient d'annoncer des changements majeurs dans son organisation.

Après l'officialisation d'une compétition unique réunissant 24 équipes (contre 48 réparties dans différentes zones géographiques auparavant), ayant fait couler beaucoup d'encre à sa sortie, et de nouveaux procédés internes amenés par FLASHPOINT, l'ESL se devait de réagir afin d'affirmer son leadership sur le créneau des organisateurs de tournois.

C'est ainsi que la société a annoncé hier la refonte de son organigramme interne et un partenariat à long terme avec treize structures professionnelles présentes sur CS:GO. Sous le nom de code "Accord du Louvre", cette nouveauté ressemble étrangement à celle amenée par FLASHPOINT. En effet, pour cette dernière, ce sont les structures participantes, moyennant un droit d'entrée de deux millions de dollars, qui sont propriétaires de la ligue. Ce qui amène évidemment de nombreux avantages pour ces équipes.

© ESL

Pour l'ESL, il n'est pas question de s'ouvrir en profondeur au monde extérieur mais cet accord va tout de même apporter de nombreux privilèges aux signataires : une place réservée en ESL Pro League, une part majoritaire dans les actions de l'événement, une place réservée pour les autres tournois de l'ESL Pro Tour et une partie des recettes générées par ces différents événements.

Si cette annonce ressemble fort à celle de FLASHPOINT, la grosse différence vient du statut des équipes s'étant engagées avec les deux sociétés. Si FLASHPOINT a misé sur le futur en accueillant des équipes du subtop mondial, l'ESL a, quant à elle, écrasé son concurrent en s'attachant les services des meilleures équipes au monde. Ce n'est pas moins que le top10 du classement mondial actuel qui s'est engagé avec la société pour les années à venir.

Ces deux initiatives, bien que concurrentes, sont une excellente nouvelle pour la scène esportive mondiale. Amenant plus de stabilité pour les équipes, celles-ci vont pouvoir penser à plus long terme et ainsi préparer leur stratégie économique plus sereinement. Les revenus supplémentaires acquis grâce à ce nouveau système devraient pousser ces structures à s'engager encore plus dans le sport électronique et arriver à un système économique stable et performant (ce qui n'est pas toujours le cas actuellement). Cette nouveauté est également beaucoup plus claire et transparente pour les sponsors qui, au même titre que les structures, s'assurent une présence et une visibilité dans les plus grands événements mondiaux.



Ce système n'est heureusement pas hermétique à l'arrivée de nouvelles équipes dans le circuit. Rappelons que onze places ne sont pas concernées par ce partenariat et donc accessibles via les différents moyens de qualification mis en place par l'ESL.

On apprend également dans cet "Accord du Louvre" que le nombre d'équipes signataires devrait s'élever à seize, ce qui laisse encore la possibilité à cinq équipes de s'y joindre. Cette initiative a également pour but de créer un ranking mondial homogène et neutre. Ce classement serait alors utilisé pour inviter les meilleures équipes dans la Pro League.



Même si le terme est soigneusement évité par FLASHPOINT et l'ESL, on se dirige de plus en plus vers les systèmes de franchises qui sont en place outre-Atlantique depuis quelques années. Espérons juste que, leur place assurée quoi qu'il arrive, les joueurs ne se reposeront pas sur leurs lauriers et qu'ils continueront à nous fournir un spectacle de qualité !