L'ESL fait un grand pas en avant en faveur des structures professionnelles évoluant dans son circuit dédié à Counter-Strike : Global Offensive ! Pour la première fois de son histoire, l'emblématique organisateur va donner un pouvoir décisionnel officiel aux joueurs engagés en ESL Pro League.

Le "Commissioner's Office" et l'ESL viennent en effet d'annoncer la création d'un "Conseil des joueurs" réunissant les douze équipes permanentes de sa compétition phare ! Chacune ayant nommé l'un de ses joueurs comme représentant officiel de la structure, toutes possèdent désormais une voix lors des votes décisifs concernant la compétition.



Ce conseil, sorte de syndicat des joueurs, pourra donc influer sur les décisions de l'organisateur et faire entendre son point de vue sur les changements majeurs proposés par l'ESL.



Soucieux de mettre ses compétiteurs au premier plan, ce concept pourra être amené à évoluer dans le futur afin que les joueurs soient entendus et écoutés.

Dans le détail, voici ce que permettra cette nouveauté aux joueurs :

En apprendre davantage sur l'aspect commercial du secteur, comprendre comment et pourquoi les décisions sont prises et s'impliquer de manière proactive dans l'élaboration de la ligue.



Plaider pour le changement, l'amélioration et la mise en place de nouvelles normes au sein de l'ESL Pro League pour toutes les équipes participantes à travers le monde.



Contribuer à l'amélioration des conditions pour les joueurs actuels et futurs en établissant des normes qui, par exemple, comprennent les configurations de PC, les installations d'entraînement, l'hébergement, le transport, l'hospitalité, le confort, la préparation et les performances.

Aborder ouvertement le conseil avec des idées, des commentaires et des critiques.

Contrairement à Valve et ses annonces du début d'année, l'ESL semble prendre exemple sur les équipes et redéfinir la manière dont les joueurs sont impliqués dans la prise de décision. L'organisateur a compris que le bien être des joueurs engagés dans ses compétitions est aujourd'hui primordial et doit être au centre de toutes les attentions !



© ESL

Ce conseil s'est réuni pour la première fois fin février afin de dévoiler l'identité des joueurs servant d'ambassadeur pour leur structure. Ceux-ci se réuniront désormais quatre fois par année et ne devraient pas bouger pendant deux ans, sauf en cas de transfert de l'un des joueurs.

La première réunion ayant permis de poser les bases, la seconde est d'ores et déjà programmée dans le courant du mois de mai 2021 et entrera, cette fois, pleinement dans le vif du sujet.