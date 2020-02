Les Belgian Game Awards, récompensant pour la première fois des acteurs de la scène esportive belge, ont rendu leur verdict ce week-end à l'occasion d'une cérémonie se déroulant pendant le salon "1UP" à Courtrai.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, les Belgian Game Awards, cérémonie annuelle récompensant les acteurs du microcosme vidéoludique belge, ont inclus dans leur panel trois nouvelles catégories dédiées au sport électronique : meilleure compétition belge de l'année, joueur professionnel belge de l'année et meilleur "rookie" belge de l'année.



© 1UP Conference

Après quelques jours de vote et des délibérations à huit-clos, les résultats sont enfin connus ! Pour rappel, les votes du public ne comptaient que pour un tiers du résultat final, le reste étant complété par les votes d'un panel d'acteurs du milieu esportif belge.



Meilleure compétition belge de l'année



Quatre événements ont été retenus par les organisateurs : le Brussels Challenge, l'ESL Proximus Championship, les GameForce Masters et la Riv4l College League. Avec plus de la moitié des suffrages du public, et l'aval des spécialistes, c'est finalement l'ESL Proximus Championship qui va remporter le titre de meilleure compétition belge de l'année !

© BESF / Vote du public

Proposant des qualifications ouvertes à tous suivies d'une phase régulière de plusieurs semaines sur League of Legends et Counter-Strike : Global Offensive, la compétition aura su séduire le public avec ses grandes finales jouées à l'Auditorium 2000 à Bruxelles. Cette récompense tombe à pic puisqu'elle scelle de la plus belle des manières la fin du partenariat entre Proximus et l'ESL.



Joueur professionnel belge de l'année



Ici aussi, quatre de nos compatriotes ont été sélectionnés par les organisateurs : Gabriel "Bwipo" Rau, Howard "Noward" Castiau, Stefano Pinna et Stephan "Suezhoo" Van Hemelrijck. Si le choix du public s'est porté sur notre ancien champion du monde de FIFA sur PS4, Stefano Pinna, le jury en aura décidé autrement puisqu'il va décider d'élire le top laner de chez Fnatic : Gabriel "Bwipo" Rau.

© BESF / Vote du public

Récompense logique pour le vainqueur du League of Legends European Championship 2019 et le meilleur joueur en 1v1 du All Star 2019 à Las Vegas. Dommage pour Stefano, qui pourra tout de même se consoler en se disant qu'il a remporté les faveurs du public.

Meilleur rookie (débutant) belge de l'année



Quatre jeunes loups ont été retenus pour cette catégorie : Bryan "Badjian" Badjie, Evan "DRG" Depauw, Nicolas "Keoz" Dgus et Nicky "Taz" Riat. Le public et les membres du jury ont été unanimes et c'est le jeune Bryan "Badjian" Badjie, grâce notamment à un excellent NBA2K League European Invitational, qui a remporté le trophée.



© BESF / Vote du public

Les quatre nommés dans cette catégorie avaient des arguments pour remporter le suffrage. Mais c'est le récent vainqueur de la Coupe de France sur NBA2K20 qui, grâce à une bonne saison chez Supremacy, va finalement sortir du lot. C'est une belle récompense pour le jeune homme qui officie sur une discipline trop peu médiatisée par rapport à celles de ses adversaires du jour.