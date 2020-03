Sector One et Timeout Esports continuent de dominer la ligue avec une nouvelle semaine sans défaite.

A l’opposé, les équipes restantes se démènent tant bien que mal pour sécuriser leur place en play-offs. Néanmoins, KVM Esports, en perdant une nouvelle fois cette semaine, n’a plus le contrôle de son destin et doit désormais compter sur la chance et un enchaînement de victoires pour se qualifier.

Semaine 7 : Aethra Esports trébuche

Aethra Esports a fait la mauvaise opération de la semaine dernière avec deux défaites, respectivement contre Timeout Esports et les Brussels Guardians. Ces défaites prolongent la course haletante aux play-offs où chacune des 4 équipes restantes a encore sa chance, bien que KVM soit dans une position très délicate. Le RSCA Esports, de son côté, a enfin retrouvé le chemin de la victoire avec une performance convaincante contre KVM Esports mais doit prolonger la semaine prochaine pour décrocher sa place en play-offs.

Semaine 8 et rattrapage

La semaine 8 contiendra exceptionnellement 2 journées de matchs pour rattraper la semaine 5 qui n’avait pas pu avoir lieu. Cette semaine est la dernière et tout va se jouer sur les deux journées de rencontres avec un match pour la première place (si les deux équipes ne perdent pas un match entretemps) très attendu entre Timeout Esports et Sector One. Pour Aethra Esports une nouvelle chance apparaît avec un match plus facile contre KVM Esports qui devrait leur permettre de sécuriser leur place en play-offs. Le tout dernier match régulier confrontera les Brussels Guardian et le RSCA Esports, un match qui devrait décider quelle équipe sera la dernière à obtenir sa place en play-offs.