Quelques jours après avoir présenté et daté la deuxième manche de la Rainbow Six European League, Ubisoft vient de communiquer sur la division inférieure : l'European Challenger League. Ultime porte d'entrée vers la compétition de Rainbow Six Siege la plus prestigieuse en Europe, ce championnat réunira douze équipes réparties comme suit :



9 équipes provenant des compétitions nationales

2 équipes repêchées de l'édition précédente

1 équipe sortie des qualifications

Parmi les structures qui participeront à cette European Challenger League, on retrouvera notamment la Team Heretics, Winstrike Team, PENTA mais également deux noms bien connus de notre scène belge : Sector One (second de la Benelux League) et LowLandLions (vainqueur de la Benelux League mais repêché grâce à sa 4ème place lors de la saison précédente de la Challenger League).

La Belgique aura donc la chance d'avoir au moins deux structures nationales dans la compétition ! Ce qui double évidemment les chances d'une qualification en European League.



Malheureusement, LLL a perdu deux membres importants de son équipe récemment : Arif "Next1" Keskin parti chez Chaos Esports Club et Balázs "blas" Kőváriqui s'est retiré de la scène compétitive. Ces départs devraient compromettre sérieusement les chances de la structure belgo-néerlandaise.



Comme annoncé, une place reste à distribuer au travers de quatre qualifications ouvertes à tous. Celles-ci se dérouleront aux dates suivantes :

Open Qualifiers 1 : les 8 et 9 septembre ( Inscription )

: les 8 et 9 septembre ( Inscription ) Open Qualifiers 2 : les 15 et 16 septembre ( Inscription )

les 15 et 16 septembre ( Inscription ) Open Qualifiers 3 : le 19 septembre ( Inscription )

le 19 septembre ( Inscription ) Open Qualifiers 4 : le 20 septembre ( Inscription )

Pour prétendre à cet ultime ticket, il vous faudra tout d'abord remporter une de ces quatre qualifications ainsi que la qualification fermée qui aura lieu du 22 au 23 septembre.

L’European Challenger League 2020 débutera le 25 septembre par une phase de groupe qui déterminera quelles seront les huit équipes qui se qualifieront pour les playoffs de la Challenger League qui auront lieu, eux, le 31 octobre prochain.

© Ubisoft

L’équipe gagnante remportera sa place pour la prochaine saison de l’European League tandis que le deuxième bénéficiera d’une nouvelle chance de se qualifier lors d’un match de promotion/relégation contre l'équipe arrivée 9ème au cours de la saison 2020 de l’European League.

Les playoffs de promotion/relégation auront lieu pendant les finales européennes qui couronneront également la meilleure équipe de la saison 2020 de l’European League.