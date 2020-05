L'European Minifootball Federation (EMF) va lancer du 18 au 24 mai un grand tournoi FIFA20 réunissant les différentes nations européennes sur Playstation 4. Une séance de qualifications nationales ouverte à tous enverra ses quatre meilleurs joueurs y représenter notre pays !

La World Minifootball Federation (WMF) est la plus haute autorité mondiale régissant la pratique du football en salle. Afin de pouvoir être active sur l'ensemble de la planète "mini-foot", elle compte cinq entités fédérées qui servent de relais sur les différents continents. L'European Minifootball Federation (EMF) est celle qui s'occupe du Vieux Continent.

© EMF

En ces temps de crise sanitaire et de confinement obligatoire, le futsal a bien entendu été touché de plein fouet et est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Afin de faire patienter ses nombreux adhérents européens, la Fédération a décidé de lancer son Euro virtuel sur FIFA20.



Une phase finale regroupant 128 joueurs sera organisée en ligne du 18 au 24 mai et regroupera les différentes nations présentes en son sein. Aucune information concernant un éventuel cashprize n'a encore été dévoilée.



Chaque sélection nationale devra organiser ses propres qualifications afin de créer son équipe et l'envoyer dans le tournoi principal. En Belgique, c'est l'association "BSF Minifootball" et Imperium (LouvardGame, Spawn et Inovent) qui auront la responsabilité d'organiser cette phase qualificative.

© BSF Minifootball

Une séance de qualifications en ligne va donc avoir lieu ce week-end (9 et 10 mai) afin de trouver les quatre joueurs qui représenteront la Belgique lors de cette compétition.



Ouverte à tous et jouée sur PS4, elle est prévue pour accueillir 128 joueurs dans un arbre à élimination directe. Chaque participant aura la possibilité de choisir le club ou l'équipe nationale qu'il souhaite diriger dans le jeu.

Si vous vous sentez de taille, ne tardez pas à aller vous inscrire à cette adresse car les places sont limitées !