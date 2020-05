La Mecque du "Versus Fighting", l'Evolution Championship Series (EVO), aura bien lieu cette année ! D'abord annulé par mesure de sécurité sanitaire, l'événement sera finalement disputé en ligne et sur une sélection limitée de jeux de combat.

Habituellement disputé au Mandalay Bay Events Center de Las Vegas, l'EVO n'aura pas résisté à la vague d'annulations forcées survenue à cause de la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement notre planète. Ce qui devait être une grande fête pour tous les amateurs de "Versus Fighting" ne sera finalement qu'un petit bal de village puisque les organisateurs ont annoncé qu'un événement sera tout de même organisé mais exclusivement en ligne.

C'est au travers d'une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux que l'EVO a dévoilé son plan d'action pour son passage en ligne. Cinq week-ends de compétition vont rythmer cette édition 2020 et huit disciplines seront à l'honneur cette année : Tekken7, Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ, Under Night In-Birth, 2ournament of Champions, Soul Calibur VI, Grandblue Fantasy Versus et Samurai Shodown. On notera la disparition de Super Smash Bros. Ultimate de la line-up !



Afin d'apporter un petit plus à la communauté des joueurs, quatre tournois ouverts à tous seront aussi de la partie : Mortal Kombat 11 : Aftermath, Killer Instinct, Them's Fightin' Herds et Skullgirls 2nd Encore.



© EVO

On apprend également dans la vidéo que du contenu et des apparitions spéciales agrémenteront cet "EVO online". Espérons que cela soit suffisant pour faire oublier la déception provoquée par l'annulation de l'événement initial.

Les cinq week-ends de compétition seront répartis comme suit :

Week-end #1 : du 4 au 5 juillet 2020

Week-end #2 : du 11 au 12 juillet 2020

Week-end #3 : du 18 au 19 juillet 2020

Week-end #4 : du 25 au 26 juillet 2020

Week-end #5 : du 31 juillet au 2 août 2020

© EVO

De nouvelles informations devraient être divulguées par les organisateurs au fil des semaines.