La Karmine Corp, toute jeune équipe Française de League of Legends, a réussi en un minimum de temps à rassembler une fanbase très importante et le prouve à chaque nouvelle apparition.

Ce fut ainsi le cas ce 8 janvier 2022 , lors du "showmatch" retour contre la nouvelle équipe espagnole KOI, créée récemment par le footballeur Gérard Piqué et le célèbre streamer Ibai Llanos. Alors que le match aller s'était soldé par un échec (2-1), l'équipe Française a pu renverser la balance cette fois en gagnant le match à domicile 2-1 face à une foule d'ultras (NDLR : Les fans) déchaînée.

Une Fanbase impressionnante

C'est justement ce qui étonne avec cette équipe. Créée il y a moins de 2 ans, elle dispose déjà d'une fanbase impressionnante avec 257.000 followers sur Twitter. En Mai 2021, alors qu'ils remportaient les European Masters, le président Emmanuel Macron avait tenu à les féliciter.



En Juillet 2021, ils organisaient un match d'exhibition appelé "Karmine Corp Xperience" au palais des congrès de Paris où 3.000 supporters avaient tenus à faire le déplacement.

Puis en Septembre, ils disputaient et remportaient la finale du Summer Split des EU Masters devant 231.000 spectateurs sur Twitch.

La Karmine Corp

La Karmine Corp (surnommée KCorp) est une structure française . Elle est formée le 30 mars 2020 sous le nom de Kameto Corp par le duo de streamers francophones Kamel "Kameto" Kebir et Zouhair "Kotei" Darji. Le 16 novembre 2020, l'entrepreneur et rappeur français Prime rejoint la direction de la structure, et l'équipe prend sa dénomination actuelle. (Source : Wikipedia)