Le monde du football professionnel s'intéresse de plus en plus au sport électronique. C'est le cas de l'Inter Milan qui vient d'annoncer la création d'une équipe en collaboration avec la structure italienne QLASH.



Après la Juventus sur Pro Evolution Soccer, c'est au tour d'un autre monument du football italien de faire son entrée sur la scène esportive. L'Inter Milan, actuel premier de la Serie A, vient d'annoncer sur son site internet la création d'une aile esportive dédiée aux simulations de football. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le club s'est associé avec la structure italienne bien connue QLASH.



Active sur de nombreuses disciplines, QLASH est l'une des structures les plus titrées du pays avec, entre autres, des victoires en LVP La Copa 2019, Red Bull Factions 2019, DreamHack Valencia 2019 et Red Bull M.E.O. 2020 Espagne & Italie. Possédant un centre d'entrainement dernier cri pour ses joueurs, elle détient tous les outils pour optimiser au mieux ses différentes équipes. Il était donc tout naturel qu'un club ambitieux tel que l'Inter Milan se tourne vers elle pour se faire épauler dans ce projet.

C'est donc sur FIFA20 et PES que les "Nerazzurri" officieront cette saison. Parrainée par le défenseur central de l'Inter, Alessandro Bastoni, l'équipe est à ce jour composée de deux joueurs. Diego "CRAZY_FAT_GAMER" Campagnani est le plus expérimenté des deux. Présent sur la scène compétitive de FIFA depuis plusieurs années, il aura réellement explosé lors de la saison dernière en terminant quatrième de la Virtual LaLiga, championnat national espagnol, et en terminant deuxième de la FUT Champions Cup Stage II à Bucharest.

Il sera accompagné par le jeune Luigi "Kirito_Yuuki_00" Loffredo, grand espoir de la scène italienne. Joueur sur PES, il a gagné sa place en sélection nationale l'année dernière au terme de plusieurs qualifications organisées par la fédération italienne. Il s'est également classé deuxième lors du PES Italian Championship Tour.



© QLASH

L'Inter prendra part cette année à l'eSerie A TIM où les deux joueurs seront rejoints par deux amateurs sortis de qualifications. Le processus de recrutement est donc sensiblement le même que pour notre ePro League.



Afin de mettre en lumière ce nouveau partenariat, les deux parties vont organiser différents événements au cours de l'année en mettant à l'honneur les joueurs et la communauté esportive.

"L’entrée dans le monde de l’esport représente un pas important pour le développement de la marque Inter. La création d’une équipe esportive est le témoignage du travail constant proposé par notre club afin d’être présent compétitivement sur tous les fronts, avec une attention particulière pour les nouvelles générations et ses intérêts.



L'esport est un phénomène en constante évolution et compte 1,2 millions de fans sur le sol italien. Nous sommes heureux d’entreprendre cette nouvelle aventure aux côtés de QLASH, un des leaders du secteur."

Alessandro Antonello , CEO de l'Inter Milan.