C'est via son compte Twitter que l'attaquant français a annoncé son arrivée sur la scène esportive. Accompagné de son frère Théo, il lance donc sa propre structure appelée "Grizi Esport".

Ce n'est pas un scoop, le sport électronique prend de plus en plus d'ampleur dans notre monde et touche un nombre croissant de passionnés mais également de sociétés prêtes à investir dans le phénomène. On le sait, les sportifs sont particulièrement sensibles à ce milieu de par certaines similitudes entre la compétition sportive et son pendant virtuel.

Après Tony Parker et la Team LDLC, Yannick Agnel et la structure MCES, Ruud Gullit et sa propre équipe, c'est au tour des frères Griezmann de rentrer dans la danse. Antoine, attaquant de l'équipe de France de football et du FC Barcelone, n'a jamais caché sa passion pour les jeux vidéo. On se souvient tous de sa fameuse célébration de but tirée du jeu Fortnite.



© AFP

Son frère Théo, lui, est directement impliqué sur la scène esportive, notamment au travers de Rainbow Six : Siege. Il vient en effet de terminer sa première lan avec une belle deuxième place lors du Colmar Esport Show ce week-end. C'est essentiellement lui qui sera aux commandes de la structure, Antoine ne devant probablement que mettre son image au service de son frère.



Peu d'informations ont été dévoilées par les deux hommes. Un trailer annonçant la création de la structure nous en apprend néanmoins déjà un peu sur le futur proche des équipes engagées. On devrait logiquement retrouver "Grizi Esport" sur Fortnite, Rainbow Six : Siege et une simulation de football. Si FIFA est annoncé, on peut s'étonner de ne pas voir l'attaquant barcelonais se diriger vers PES, Konami ayant acquis la licence du club de football. Le FC Barcelone participe même à l'eFootball League organisée par le développeur du jeu.

Quoi qu'il en soit, un appel à candidatures a été lancé par la structure afin de trouver les futurs représentants de la marque au pingouin. Si le procédé peut paraitre étrange par rapport à la signature directe d'une équipe compétitive déjà en place, il a au moins le mérite d'être original et de donner la sensation à n'importe qui de pouvoir avoir une chance.



On peut tout de même se questionner sur la direction que prendra "Grizi Esport" dans le futur. Sommes-nous là en présence d'une structure visant à moyen terme le subtop sur l'une ou l'autre discipline, ou simplement un coup de com' de la part des deux frères qui se terminera par la création d'une communauté sans but compétitif?



© Grizi Esport

Seul l'avenir nous le dira, mais vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance en envoyant votre candidature à l'adresse contact@griziesport.com.