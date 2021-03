L'Open Tour Benelux (OTBLX), le championnat de League of Legends dédié aux joueurs et équipes n'ayant pas eu la chance d'être sélectionnés en Belgian ou Dutch League, a clôturé ce week-end le Spring Split de sa saison 2021.



Toujours organisée par la société belge META, la compétition fait office de seconde division officielle de la discipline dans notre pays et est ouverte à tous les résidents du Benelux âgés de plus de seize ans et ayant atteint au minimum le rang "Gold" dans le jeu.



© OTBLX

Afin d'offrir une chance de participation au plus grand nombre, quatre tournois de qualification ont eu lieu en amont du championnat. Une petite trentaine d'équipes y ont répondu présent dont pas mal de sections académiques de structures évoluant dans la division supérieure. Hormis le KRC Genk Esport, c'est en fait toutes les équipes engagées en Belgian League qui y ont aligné une équipe secondaire. Il en va de même avec la Dutch League et le PSV Academy, THRLL Academy, Echo Zulu Tribe, Dynasty Academy, ...

Mais des équipes traditionnelles ont également tenté leur chance dans ces qualifications : ULB Esport, le Starlan Gaming Club, ZennIT, Glorious Gaming, ...

Toutes ces structures se sont donc affrontées durant quatre tournois afin de récolter un maximum de points au classement global. À l'issue de ce processus, les huit meilleures écuries étaient alors invitées à prendre part à ce Spring Split de l'OTBLX 2021.

Dans cette manche printanière, deux équipes surprises sont venues se mêler à la bagarre aux côtés des six équipes académiques qualifiées : Nerf Galeforce et le Starlan Gaming Club. Ces dernières, accompagnées de 4Elements Scuttle Squad, THRLL Academy Twente, Echo Zulu Tribe, Ion Squad Academy, PSV Academy et de la Team 7AM Academy, se sont d'abord affrontées dans une poule unique jouée en simple round robin (BO1).

© OTBLX

Après un passage obligatoire par une série de matchs décisifs suite à la première place de quatre équipes à égalité de points, ce sont finalement l'Ion Squad Academy, le Starlan Gaming Club (SGC) et THRLL Academy Twente qui ont eu la chance de disputer les playoffs finaux de ce Spring Split.

Grâce à sa première place lors de la phase classique, le SGC a directement atteint la finale de l'événement alors que ses deux adversaires ont dû passer par une demi-finale supplémentaire. C'est l'Ion Squad Academy, au terme d'un match à suspense remporté 3 à 2 face à THRLL Academy Twente, qui a finalement rejoint la structure belge en grande finale.

L'Ion Squad, favorite sur papier après sa victoire face à son adversaire du soir lors de leur duel en phase classique, va peiner à imposer son jeu. Le Starlan Gaming Club, composé d'anciens joueurs de Belgian League et de nouvelles pépites affamées de compétition, va faire mieux que résister à son opposant. Malheureusement pour eux, c'est finalement l'Ion Squad Academy qui sortira vainqueur de ce duel, 3 à 2.



© OTBLX

Les joueurs empochent ainsi 1.600€ et démontrent à leur structure qu'ils sont désormais prêts à intégrer l'équipe première en cas de besoin.



La seconde place du SGC est tout aussi encourageante et pourrait, si le profil de la structure intéresse les organisateurs, permettre à l'équipe d'intégrer un jour la division reine de la compétition !