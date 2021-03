C'est probablement la meilleure nouvelle esportive de ce début d'année. Après une saison 2020 orpheline de presque toutes ses compétitions majeures disputées en LAN, les différents organisateurs d'événements esportifs ont pris les choses en main afin de tenter de ramener un peu de normalité dans les mois à venir.



C'est ainsi que les fans des licences phares de Riot Games, League of Legends et Valorant, vont pouvoir à nouveau revoir leurs équipes favorites évoluer dans des compétitions physiques.



Le géant américain a en effet confirmé la tenue cette année de son traditionnel Mid-Season Invitational (MSI) sur League of Legends (annulé la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus) ainsi que la poursuite des Masters de son Valorant Champions Tour en LAN ! Les deux compétitions se dérouleront à partir du mois de mai dans le stade Laugardalshöll, habituellement réservé à des compétitions sportives.

Afin de pouvoir arriver à un tel résultat, Riot Games va mettre les petits plats dans les grands afin d'assurer des conditions sanitaires optimales aux staffs et joueurs présents. Les équipes de ces deux événements seront mises en quarantaine lors de leur arrivée en Islande et comme c'était malheureusement à prévoir, aucun public ne sera accepté au sein de l'arène. Les nombreux spectateurs devront donc se contenter des diffusions en direct proposées via les plateformes habituelles.

Riot Games en a également profité pour annoncer les dates de début de ses deux compétitions. Le MSI commencera le jeudi 6 mai 2021 et réunira les douze meilleures équipes de ses ligues régionales. Celles-ci s'affronteront jusqu'à la finale disputée le dimanche 23 mai.

© Riot Games

"Nous sommes ravis de présenter des compétitions esport Riot de si haut niveau dans un pays aussi unique que l'Islande, et cela montre à quel point la passion pour notre scène esport est vive partout dans le monde", dit John Needham, directeur mondial de l'esport chez Riot Games.

Le Valorant Champions Tour (VCT) commencera, lui, le lendemain (lundi 24 mai) et sera le premier événement officiel de la discipline à proposer une compétition internationale en LAN. Les dix meilleures équipes de la planète s'y disputeront une place pour les VALORANT Champions, joués plus tard dans l'année.



"Le VCT Masters Reykjavik est notre prochaine grande étape pour établir VALORANT comme la scène esport au développement le plus rapide au monde ", explique Whalen Rozelle, directeur senior de l'esport chez Riot Games. "Nous comptons parmi les fans les plus passionnés au monde et nous sommes décidés à leur apporter un événement en direct pour qu'ils puissent voir leurs équipes préférées s'affronter pour la première fois en compétition internationale. "



Enfin, Riot Games en a également profité pour annoncer son nouveau partenariat avec Verizon. La société américaine, spécialisée dans les télécommunications, sera notamment en charge du réseau 5G présent sur les événements esportifs de l'éditeur.



Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'aucune autre mauvaise surprise ne vienne à nouveau gâcher la fête...