À l'heure où des milliers de jeunes gens ont repris le chemin des auditoires, c'est tout l'écosystème des études du cycle supérieur qui se réveille petit à petit d'une léthargie forcée durant les vacances. C'est notamment le cas pour la section esportive de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) qui vient d'entamer son recrutement pour la saison à venir !

Créée en 2018, l'Association eSport de l'ULB (AeS) s'occupe de présenter, développer et promouvoir le sport électronique au sein de l'établissement. Dirigée par des bénévoles volontaires de l'université, elle a vu défiler bon nombre de joueurs dans ses rangs, aussi bien sur League of Legends que sur FIFA.

L'AeS n'a évidemment pas le même fonctionnement qu'une structure esportive traditionnelle ! Active uniquement durant l'année scolaire, celle-ci passe en sommeil pendant les examens et les grandes vacances. Ce système permet de prendre part aux différentes compétitions dédiées au monde académique, tout en laissant la liberté aux joueurs d'évoluer dans des équipes plus classiques en parallèle.



C'est ainsi, par exemple, que Jason "Ardixa" De Villers a pu représenter l'ULB dans plusieurs tournois, alors que ce dernier était officiellement au Sporting de Charleroi en tant que représentant du club sur FIFA.



© ULB

Pour cette nouvelle saison, l'ULB a élargi ses recherches à de potentiels nouveaux jeux. Outre les habituels League of Legends, Rocket League ou encore FIFA, il vous sera possible de postuler pour une place sur Valorant, Clash Royale, Fortnite, Trackmania, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra. Ceci dit, l'arrivée sur de telles disciplines ne devrait être rendue possible qu'à la faveur d'un grand nombre d'inscriptions !

Si vous êtes étudiant(e) à l'ULB, que vous vous sentez l'âme d'un(e) joueur/joueuse et que vous souhaitez intégrer l'aventure, alors il vous suffit de compléter ce formulaire et de croiser les doigts !



© ULB

Si vous faites partie des heureux élus au terme de la période de sélection, vous aurez alors l'occasion de porter les couleurs de votre université dans des compétitions telles que la RIV4L College League et pourquoi pas les University Esports Masters 2021 (UEM) et leurs milliers d'euros de cashprize !