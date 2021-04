Grâce à elle, la fédération souhaite partir "à la recherche de gamers talentueux pour son équipe d’eDevils". Dans un communiqué, elle a expliqué comment allait se dérouler le tournoi. "Un tournoi en cinq manches réservé aux gamers amateurs belges de plus de 16 ans, soit quatre tours de qualification et une finale, débutera le samedi 17 avril avec les premiers matches de qualification. Les dimanche 18, jeudi 22 et vendredi 23 avril se dérouleront les autres journées de compétition au cours desquelles tout le monde pourra à nouveau tenter sa chance."

Grâce à cette compétition, la RBFA souhaite dénicher de nouveaux talents inconnus. "Comme dans le football classique, il y a, parmi les amateurs, de nombreux talents inexploités à découvrir et à former", explique Bart Cobbaert, Esports Specialist de la Fédé.

Les gagnants qui intégreront l'équipe belge d'e-sports seront ensuite bien accompagnés. "Ils seront encadrés et coachés pour développer leurs talents, mais aussi pour optimaliser et renforcer leur bien-être mental et physique. Comme c’est déjà le cas pour nos autres athlètes", affirme Manu Leroy, le directeur Marketing de la RBFA.

En plus de cette initiative, "la fédération belge va également s’associer à Proximus pour trouver les e-équivalents de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard pour renforcer les rangs de l’actuelle équipe nationale d’efoot."

Envie de participer? Vous savez ce qui vous reste à faire !