La cérémonie des Esports Awards est l'événement annuel le plus prestigieux consacré au monde du jeu vidéo, et plus particulièrement à l'esport.



Attendu chaque année impatiemment par la communauté, ces récompenses symboliques viennent souvent ponctuer un an de dur labeur effectué par l'ensemble des acteurs faisant vivre le sport électronique mondial.



© The Esports Awards

Parmi la vingtaine de catégories que ces Esports Awards proposent, on peut notamment y retrouver le joueur, le coach ou l'action de l'année mais également l'analyste esportif, le caster ou encore le présentateur de l'année. Des récompenses collectives sont également remises à la structure de l'année ou à la meilleure équipe de création de contenu.

Parmi tous les nominés en lice, une Belge a su tirer son épingle du jeu : Eefje "Sjokz" Depoortere. La désormais célèbre présentatrice du championnat d'Europe de League of Legends (LEC) connait bien ces Esports Awards pour y avoir été élue personnalité de l'année en 2017 !



© The Esports Awards

Ce n'est d'ailleurs pas la seule de nos compatriotes à avoir remporté un prix dans cette cérémonie puisque Gabriël "Bwipo" Rau, joueur League of Legends chez Fnatic, s'était emparé du titre de rookie de l'année sur PC en 2018.

Cette année, "Sjokz" a remis le couvert avec un double trophée : celui de meilleure présentatrice de l'année ainsi que celui, collectif, de meilleure équipe de création de contenu avec ses collègues des LEC !



C'est une belle récompense pour notre compatriote qui clôture ainsi en beauté une saison 2020 chargée et particulière en raison de la pandémie de coronavirus qui est venue chambouler la saison. Encore bravo à elle !