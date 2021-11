Les Esports Awards font partie du paysage de l'esport depuis un certain temps, les adeptes de la discipline peuvent y voter pour leurs joueurs, entraîneurs et personnalités préférés, et les prix sont alors remis lors d'une prestigieuse cérémonie. Cette année, elle se tenait à Arlington, au Texas.Pour la seconde fois consécutive donc, notre compatriote reçoit la prestigieuse récompense.

La présentatrice connait bien ces Esports Awards pour y avoir été élue personnalité de l'année en 2017 ! Elle qui s'était démarquée alors en présentant les championnat d'Europe de League of Legends (LEC).Depuis, elle anime ou intervient régulièrement certaines compétitions LoL.

Pour les curieux, les différents gagnants dans les nombreuses autres catégories sont à découvrir sur le Twitter de l'organisation.