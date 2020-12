La cérémonie "The Game Awards" récompense depuis 2014 l'excellence créative et technique dans l'industrie mondiale des jeux vidéo.



Cette élection est très importante pour les différents studios de développement, éditeurs et autres acteurs du milieu. Une nomination dans une des nombreuses catégories qui composent l'événement vient souvent récompenser des années de travail acharné et peut parfois booster les ventes d'un jeu ou la notoriété d'un studio.

Pour son fonctionnement, c'est un comité consultatif composé principalement d'éditeurs comme Activision, EA Sports, Epic Games, Nintendo, Valve ou encore Riot Games qui sélectionne chaque année plusieurs organismes de presse influents dans le monde vidéoludique. Ces derniers ont alors la lourde tâche de nominer puis voter pour les différents acteurs choisis.

C'est peut-être là que "The Game Awards" se différencient avec les autres cérémonies de remise de prix puisque ce sont majoritairement des acteurs du milieu qui votent, le public n'influant que sur une infime part du résultat final !

Cette année encore, une trentaine de catégories différentes a réuni plus d'une centaine de participants. Du "Jeu de l'année" (et tous ses dérivés) à la "Meilleure direction artistique", en passant par le "Meilleur créateur de contenu", l'ensemble de la scène vidéoludique mondiale a été balayée afin d'apporter un maximum de visibilité à la cérémonie.

Depuis la création de l'événement, le sport électronique a également droit à ses propres catégories : "Meilleur esportif/esportive de l'année", "Meilleur coach de l'année", "Meilleur événement esport de l'année", "Meilleur jeu esportif de l'année", "Meilleur présentateur/présentatrice de l'année" et "Meilleure équipe esportive de l'année".

Voici d'ailleurs les différents nominés ainsi que les vainqueurs de chacune de ces catégories :

Parmi tous ces prix, un en particulier a retenu notre attention, celui de "Meilleur présentateur/présentatrice esportive de l'année". Notre compatriote, Eefje "Sjokz" Depoortere, présentatrice des League of Legends European Championship (LEC), y était en effet nominée aux côtés de quatre de ses confrères et consoeurs.



Ayant une nouvelle fois fait l'unanimité tout au long de la saison, et déjà récompensée pour sa performance lors des Esports Awards 2020, la Belge a à nouveau remporté tous les suffrages afin de s'offrir un nouveau trophée à ranger sur la cheminée.

"Sjokz" rentre définitivement dans l'histoire des "The Game Awards" puisque depuis 2018, date d'entrée de la catégorie dans la cérémonie, elle l'a toujours remportée ! Notre compatriote y réalise donc le triplé et marque un peu plus la profession de son empreinte !



Pour l'anecdote, la remise de prix se déroulant selon l'horaire américain (de 2h00 à 4h00 du matin en Europe), celle-ci n'aura appris la bonne nouvelle que ce matin, au réveil !

Enfin, on notera également que League of Legends a un pied dans quatre des cinq prix dédiés au sport électronique ! Pas mal pour un jeu sorti il y a plus de dix ans !