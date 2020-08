La scène féminine de Counter-Strike : Global Offensive a été une nouvelle fois sollicitée ce week-end avec l'Ambush Female Summer Cup. Le tournoi a rassemblé seize équipes invitées ou sorties de qualifications autour d'un cashprize de 1.500€.

C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la gent féminine évoluant sur le FPS phare du sport électronique, souvent oubliée, est mise à l'honneur avec l’organisation d'un tournoi de qualité !



© Ambush Esport

Huit équipes comptant parmi les meilleures du monde ont reçu une invitation afin de prendre part à la compétition. Trois séances de qualification ont également été organisées afin de compléter le plateau total composé de seize équipes.

Parmi la petite centaine de filles au départ de cette Ambush Female Summer Cup, trois joueuses belges étaient engagées : Terri "KiTTy-KaT" Mulvey (hippo), Mirte "Moraltis" Horemans (Ambush Esport Female) et Kelly "KllyVe" Verhaegen (Galaxy Racer Esports). Nos trois compatriotes vont connaitre des parcours très différents dans la compétition, ce qui n'a évidemment pas manqué de procurer du spectacle et des sueurs froides à leurs nombreux fans !



Les équipes ont tout d'abord été réparties en quatre poules, jouées en BO1 et où les deux premières de chacune d'elles se qualifiaient pour les playoffs. Malheureusement, cette première phase de la compétition aura déjà été fatale à KiTTy-KaT et Moraltis, respectivement troisième du groupe B (1-2) et dernière du groupe C (0-3).

Heureusement, notre meilleure représentante de la discipline, KllyVe, également favorite de la compétition avec son équipe, va facilement se qualifier en enchainant trois victoires consécutives et ainsi terminer à la première place du groupe A.

© GGscore

Les playoffs, joués dans un arbre à élimination directe et en une manche gagnante lors du premier tour (BO3 pour le reste de la compétition), vont également se révéler être une promenade de santé pour Galaxy Racer Esports.



Une victoire 16 à 9 en quart de finale face à SKADIES suivie de deux autres succès, 2 à 0 face à Izako Boars Ladies et 2 à 1 en finale face à la Team DeftFox, vont offrir le titre à Galaxy Racer Esports.



© Ambush Esport

Notre compatriote et ses équipières remportent là leur premier succès sous les couleurs de leur structure émiratie, trois mois seulement après leur arrivée.