La DreamHack, l'un des acteurs les plus importants du milieu esportif, a une nouvelle fois décidé de mettre en lumière la scène féminine de Counter-Strike : Global Offensive à l'occasion de son Showdown hivernal !

À nouveau jouée en ligne en raison des restrictions sanitaires, la compétition a dû être divisée en deux zones régionales (Europe et Amérique du Nord) afin d'offrir des conditions de jeu optimales aux compétitrices. Cela n'a évidemment pas empêché les meilleures équipes féminines de la planète de prendre part à l'événement !

© DreamHack

Sur le Vieux Continent, ce sont six équipes (quatre invitées et deux qualifiées) qui se sont affrontées du 15 au 20 décembre pour tenter de décrocher le dernier titre de l'année et une part des 30.000$ mis en jeu !

Parmi les joueuses engagées, nous avons pu retrouver notre incontournable compatriote Kelly "KllyVe" Verhaegen. La Belge, évoluant chez Galaxy Racer Female depuis quelques mois, faisait partie des favorites avec ses équipières après leur doublé dans l'Ambush Female Cup (Winter et Autumn).

Les six équipes se donc sont retrouvées dans un arbre à double élimination joué au meilleur des trois manches (BO3). Grâce à son statut de tête de série grâce à l'invitation reçue des organisateurs, Galaxy Racer Female a pu débuter dans l'arbre supérieur de la compétition, contrairement aux deux structures sorties des qualifications.

© Galaxy Racer

Une première victoire maîtrisée face aux Russes de chez NOFEAR5, 16-9 sur Train et 16-11 sur Vertigo, va immédiatement propulser les cinq joueuses en finale du Winner Bracket. Malheureusement, les Européennes de chez XSET vont ensuite obliger Galaxy Racer Female à descendre en Loser Bracket après lui avoir infligé une défaite sur le fil : 8-16 sur Vertigo, 16-14 sur Nuke et 14-16 sur Train.

Dos au mur, notre compatriote et ses équipières étaient donc contraintes à la victoire pour espérer atteindre la grande finale du tournoi. Heureusement, c'est à nouveau NOFEAR5 qui s'est dressé sur leur chemin à ce stade de la compétition. Un nouveau succès aisé, 16-6 sur Train et 16-4 sur Vertigo, a permis à la structure de la joueuse belge de s'offrir une nouvelle finale cette année.

C'est face à leurs tombeuses du tour précédent, les filles de chez XSET, que "KllyVe" et ses équipières ont dû se frotter dans cette grande finale.

Malheureusement, les deux équipes se sont livrées à un remake de la finale du Winner Bracket. C'est XSET, après une victoire 2 à 1, qui s'est emparé du titre et de ses 12.000$ !

Galaxy Racer Female termine donc à la deuxième place finale, tout comme lors de l'édition précédente.