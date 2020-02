Nous vous l'avons présenté, la Belgique dispose depuis cette année d’une ligue officielle de League of Legends ! Celle-ci s’accompagne, en plus de structures classiques, de l'investissement de grands noms du sport comme le RSCA Esports (Anderlecht) et le KVM Esports (Mechelen) pour faire vibrer les fans.

Six équipes s’affronteront donc durant l’année 2020 pour avoir l’occasion de représenter la Belgique au niveau européen lors des Europeans Masters. La saison démarre fort et les équipes démontrent déjà un niveau de jeu de très haute qualité, ce qui ne peut que confirmer l’évidence d’une ligue belge.

Deux premières semaines enflammées !

C’est Sector One qui s’annonce comme favori de la compétition avec trois victoires en trois matchs et un style de jeu bien maîtrisé. Derrière, Timeout Esports prend la deuxième place avec deux victoires et une défaite concédée. Cette équipe s’annonce comme le principal challenger de la ligue et pourrait réserver des surprises dans le futur.

De leur côté, le RSCA Esports et les Brussels Guardians sont plus en difficulté avec seulement une victoire en trois matchs. Néanmoins, les deux équipes ont montré des qualités et ne doivent pas être sous-estimées pour la suite de la compétition. Rappelons que la compétition se dote d'une phase "retour".

Une troisième semaine importante et qui va fixer le classement

En dernière position, on retrouve le KVM Esports et Aethra Esports qui comptabilisent, chacun, un match de retard pour le moment. Avec deux rencontres aujourd’hui, les deux équipes peuvent revenir dans la course même si le KVM Esports semble cependant un peu en dessous du niveau général.

La bataille va être rude et les matchs du jour devraient offrir un classement plus précis montrant quelles équipes doivent encore travailler et lesquelles sont le plus susceptible de dominer la ligue belge cette année.

Une chose est sûre, Night (mid laner de Sector One) et Dragflick (mid laner de Timeout) brillent déjà. Leur talent individuel a permis à leur équipe de prendre la tête du classement et leurs adversaires devront faire très attention à eux durant la suite de la compétition.