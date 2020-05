La Belgian League, toujours organisée par la société belge META en partenariat avec Riot Games, fera son grand retour ce lundi ! Six équipes s'y affronteront à nouveau afin de remporter le "Summer Split" et engranger de nouveaux points en vue de la grande finale nationale !



Notre championnat domestique de League of Legends s'apprête à revenir sous son format "Summer". Toujours dotée de 7.500€ de cashprize ainsi que d'un ticket d'entrée pour la phase de play-ins des European Masters, la compétition va de nouveau réunir Aethra Esports, Brussels Guardians, Sector One (champion en titre), le Sporting d'Anderlecht, le KV Mechelen ainsi que la petite dernière : la Team 7AM (qui remplace TimeOut).

Cette Belgian League débutera ce 1er juin et se jouera tous les lundis jusqu'au 20 juillet inclus. Les quatre meilleurs participeront alors aux play-offs du 27 juillet au 3 août. La grande finale de ce Summer Split aura lieu le lundi 10 août 2020 et sacrera le grand vainqueur de cette deuxième partie de compétition.

Au terme de ce Split, les équipes ayant récolté le plus de points au classement global seront alors invitées à disputer la grande finale de la saison. Cette dernière sera dotée de 10.000€ de cashprize et sacrera la meilleure équipe du Royaume sur League of Legends !

© Belgian League

Si les compositions finales des équipes n'ont pas encore toutes été annoncées, on peut tout de même prévoir quelques changements chez les structures engagées. C'est notamment le cas du KV Mechelen qui, malgré son accession en play-offs en début de saison, n'a conservé que deux joueurs du précédent Split !

Voici le programme de la première journée de compétition :

© Belgian League

Toutes les rencontres seront bien entendu commentées et retransmises en direct sur la chaîne Twitch de Gamelux.



Est-ce que Sector One va réussir à réaliser la passe de deux? Qui va prendre la place de dauphin de Timeout Esports? Est-ce que la Team 7AM possède les armes pour faire trembler les favoris? Début de réponse ce lundi à partir de 19h00 !