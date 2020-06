Une semaine après le dénouement de la troisième saison des GrandMasters 2020, le Masters Tour a repris ses droits avec une nouvelle étape ce week-end. Censée se dérouler à Jönköping en Suède, elle a finalement eu lieu en ligne en raison des restrictions sanitaires mondiales liées à la pandémie de coronavirus.

Avant de tenter de repartir avec une partie des 250.000$ mis en jeu, la plupart des joueurs ont d'abord dû se sortir de qualifications compliquées. Les plus chanceux d'entre eux ont, en revanche, directement été invités par les organisateurs afin de participer à cette nouvelle manche.

Parmi la brochette de stars que comptait le tournoi, deux Belges étaient présents et espéraient y faire une bonne performance : Cassie “BabyBear” Kalin (Unknown Esports) et Michaël "Maverick" Looze (Team Vitality).

Le tournoi a tout d’abord débuté par une phase de rondes suisses sur cinq manches. Chaque joueur ayant remporté au moins trois victoires étaient alors qualifié pour le deuxième jour de compétition. C'est malheureusement à cette étape que notre compatriote "Maverick" va se faire éliminer après seulement quatre petites rencontres, la faute à trois défaites cumulées.

Heureusement, cela s'est mieux déroulé pour "BabyBear" qui va terminer ce premier jour de compétition avec quatre victoires pour une seule défaite.



Notre compatriote s'est donc qualifiée pour la suite de la compétition et quatre matchs supplémentaires ! L'erreur n'était alors plus permise puisque seuls les huit meilleurs passaient en phase de play-offs. Avec sa seule défaite au compteur, tout restait mathématiquement possible pour la joueuse belge.

Après une première victoire encourageante face à la Chinoise Xiaomeng “Liooon” Li (vainqueur des GrandMasters 2019), notre compatriote s'est ensuite écroulée pour enchaîner deux défaites fatales avant de terminer sur un ultime succès. Avec six victoires sur neuf possibles, "BabyBear" terminera finalement à la 59ème place et sera passé tout près de l'exploit !



Après trois jours de compétition acharnée, c'est le Français Enzo "Warma" Floch (Team Oplon) qui s'est offert la victoire finale face à l'Italien Salvatore "Pignas" Pignolo. Il empoche 32.500$ et obtient le titre de Grand Master de la discipline !