Ce mercredi 3 février 2021 pourrait bien s'annoncer historique pour l'esport belge ! Lors de la Commission des Finances et du Budget, le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a été interpelé par Steven Matheï (député CD&V) sur la question de la fiscalité des esportifs professionnels belges engagés à l'intérieur de nos frontières.

La réponse du ministre a été claire et ferme : la loi relative à la dispense de 80% du versement du précompte professionnel, tel que prévu par la loi du 4 mai 2007, s'applique également aux esportifs belges employés par des sociétés belges. Il n'y a donc, fiscalement parlant, plus aucune différence entre les sportifs professionnels et leur pendant virtuel !



© Steven Matheï - CD&V

C'est un premier pas gigantesque pour le sport électronique en Belgique, puisque c'est la première fois qu'un ministre se penche sur la question et prend une décision qui semble reconnaitre (enfin) l'esport comme quelque chose de tangible !

Mais attention, cette avancée ne règle pas tout. En effet, le statut d'esportif n'existe toujours pas officiellement aux yeux de la loi belge ! Théoriquement, donc, personne à l’heure actuelle ne pourra bénéficier de cet avantage fiscal !



Avec un peu de bon sens, nous pourrions imaginer que pour atteindre le statut officiel d'esportif, le parallèle entre sport et esport pourrait également être appliqué.



En Belgique, pour être considéré comme étant un sportif rémunéré, pouvant donc bénéficier de ce statut fiscal favorable, il faut remplir deux conditions essentielles :



il faut se préparer et/ou participer à une compétition ou à une exhibition sportive contre paiement d’une rémunération et sous l’autorité d’une autre personne il faut que le salaire que l’on reçoit dépasse un certain seuil (10.612€ entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021)



Si la première condition peut s'appliquer aisément à la majorité des esportifs professionnels belges, le second risque d'être plus difficile à atteindre pour certains ! Reste maintenant à voir si le monde politique se basera également sur ce schéma pour déterminer le statut d'esportif professionnel.



© Getty Images

Le compte rendu intégral de la Commission des Finances et du Budget de ce 3 février est téléchargeable à cette adresse.