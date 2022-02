Plus de 150 millions de personnes tourneront leur regard vers Anvers en mai, tandis que le Sportpaleis accueillera le PGL Antwerp Major, le championnat du monde CS:GO.



Ceci a été annoncé ce mercredi 2 février via un tweet de l'organisateur PGL.

Les 24 meilleures équipes du monde s’affronteront pour remporter leur part de la cagnotte totale de

Pendant plusieurs jours, plus de 50.000 fans pourront profiter du spectacle dans un Sportpaleis bondé alors que des millions de personnes assisteront aux rediffusions en direct via des plateformes de streaming comme Twitch.

« Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de réunir les fans et les joueurs pour un autre CS:GO Major. La Belgique a une base de fans impressionnante de Counter-Strike, et de nombreux joueurs légendaires sont nés dans ce pays. Nous sommes prêts à offrir une expérience incroyable aux fans à l’intérieur de l’arène et aux téléspectateurs passionnés de home », a ajouté Silviu Stroie, PDG de PGL.

Teaser Video

Pourquoi Anvers?

PGL a contacté, une importante agence de jeux et d’esports du Benelux, pour s’installer à Anvers.», explique Steven Leunens, co-PDG de META.

Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, attend avec impatience ce championnat.



« Nous sommes très heureux de voir ce championnat d’esports de haut niveau se dérouler à Anvers. Les CS:GO Majors ont des millions de téléspectateurs et des dizaines de milliers de fans visiteront notre ville pour assister aux matchs », a déclaré Bart De Wever, bourgmestre d’Anvers.



« C’est aussi la première fois que ce tournoi aura lieu en Belgique. Il place Anvers sur la carte internationale en tant que point chaud pour l’esport, un secteur extrêmement intéressant et en développement rapide. », a continué Bart De Wever.