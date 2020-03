La compétition sur Fortnite a repris ce week-end avec le prélude des Fortnite Champion Series en duo. Sorte de répétition générale avant le début du tournoi principal, nos compatriotes n'ont pas su y briller comme à l'habitude.



Après des semaines de disette, les joueurs Fortnite ont enfin pu se replonger dans le grand bain de la compétition avec les FNCS de ce week-end. Organisés en duo, ils ont rassemblé des milliers de binômes répartis par zones géographiques et plateforme utilisée.

© Epic Games

Comme prévu, ce prélude, annoncé comme étant une sorte d'échauffement pour les joueurs, a surtout servi à Epic Games pour mettre le doigt sur les problèmes de stabilité de leurs serveurs avant de remettre en jeu une quelconque somme d'argent. De la latence et quelques déconnexions ont encore été subies par certains joueurs ce week-end. L'éditeur a tout de suite annoncé qu'il allait remédier à cela le plus rapidement possible.



Cette compétition, considérée comme un entrainement puisque sans enjeu ni cashprize, s'est jouée en plusieurs phases. D'abord un tournoi ouvert à tous d'où les 1000 meilleurs binômes après 10 parties se qualifiaient pour la demi-finale du lendemain. Cette phase a également demandé aux joueurs de participer à 10 parties, à la suite desquelles les 50 meilleurs duos passaient en grande finale. Il restait alors six parties à disputer afin d'établir le classement final.



© Epic Games

Plusieurs Belges étaient au départ de la compétition pour la zone Europe dont Howard "Noward" Castiaux (en duo avec Henrik "Hen" Mclean), Evan "DRG" Depauw (en duo avec Stevann "Seth" Tinlot), Adil "Adz" Kamel (en duo avec Issam "Kouto" Taguine), Thomas "WaZz" Lebrun (en duo avec Clément "Reptenn" Bondioli), ...

Malheureusement, seuls deux d'entre eux seulement passeront en demi-finale, et un seul arrivera à atteindre la grande finale du dimanche.

Howard "Noward" Castiaux, accompagné pour l'occasion d'un joueur norvégien, a vécu une demi-finale mouvementée et terminera à la 57ème place, à quelques points seulement de la qualification pour la grande finale !



© Epic Games

En revanche, Evan "DRG" Depauw continue sur sa bonne série actuelle et a réussi à atteindre la finale en marquant 94 points lors de la première étape puis 65 en demi-finale.



Notre compatriote terminera finalement à la 34ème place de ce prélude des FNCS en duo. C'est encourageant au vu du nombre d'engagés et de la méta actuelle mais également en demi-teinte connaissant les capacités du joueur.



© Epic Games

Que l'on se rassure, ce tournoi n'était qu'un échauffement ! Nos compatriotes sauront revenir en pleine forme, en ayant gommé leurs lacunes pour la compétition principale !