L'UEFA, l'Union des associations européennes de football, s'apprête pour la deuxième fois de son histoire à organiser un eEuro sur Pro Evolution Soccer.



Après une première édition 2020 ayant rassemblé plus d'une cinquantaine de nations du Vieux Continent et remportée par l'Italie, l'organisme à la tête du football européen va s'associer une nouvelle fois à Konami afin de réitérer sa compétition sur les terrains virtuels.



Pour rappel, lors de l'édition précédente, la Belgique, représentée par Jon "Milan7Jon" Bruno et Mikail "FETIH1453ElTurco" Gonen, avait été éliminée à ce stade de la compétition, celle-ci n'étant pas parvenue à se qualifier pour la phase finale de l'eEuro.



© RBFA

Cette année, afin de mettre toutes les chances de son côté, la Royal Belgian Football Association (RBFA) a lancé une nouvelle période de recrutement sous forme de deux tournois de sélection.

Au terme de ceux-ci, ce sont deux nouvelles têtes, "Wouter05" et "Kx-KuN-xK", qui vont donc désormais porter la vareuse nationale aux côtés des joueurs déjà en place. Malheureusement, la Fédération n'a pas communiqué plus d'informations concernant ses nouvelles recrues, celles-ci étant inconnues de la scène esportive belge à ce jour.



Après avoir été appelés en sélection, nos eDevils ont donc pu assister hier au tirage au sort des groupes pour la phase éliminatoire de l'UEFA eEuro 2021. Présente dans le pot 3 et versée dans le groupe F, la Belgique va devoir en découdre avec Israël, la Lituanie, les Îles Féroé, l'Irlande et la Suisse.

© UEFA

Nos compatriotes vont devoir affronter leurs adversaires durant quatre lundis (15 mars, 29 mars, 12 avril et 26 avril), dans un double duel en un contre un. Les points des deux matchs s'accumulent alors et déterminent ainsi le résultat final.



Les dix vainqueurs de groupe se qualifieront directement pour la phase finale jouée (théoriquement) à Londres les 9 et 10 juillet prochains. Les dix seconds participeront à un ultime tournoi de barrage les 10 et 17 mai afin de déterminer les six autres équipes qualifiées pour le tournoi principal.



Près de 100.000€ seront mis en jeu à l'occasion de cet UEFA eEuro 2021 et la nation victorieuse devrait repartir avec pas moins de 40.000€ en poche !