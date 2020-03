La Royal Belgian Football Association a surpris tout le monde hier matin en annonçant sur ses réseaux sociaux la tenue d'un match amical FIFA20 entre la Belgique et la Suisse. Ce sont nos deux meilleurs représentants du moment, Stefano Pinna et Gilles Bernard, qui ont eu l'honneur de porter les couleurs nationales pour cette rencontre.

Cette période de confinement semble donner des idées au monde professionnel du football. Les entraînements, matchs et les différentes compétitions internationales étant reportés jusqu'à nouvel ordre, certains clubs et fédérations se tournent presque naturellement vers le virtuel et les jeux vidéo afin de tenter de rester actifs.



Même la Fédération belge de football s'est prêtée au jeu en organisant, avec leurs homologues suisses, une rencontre amicale sur FIFA20. Deux joueurs de chaque nation se sont donc affrontés hier soir afin de défendre l'honneur de leur patrie.

Du côté des eDiables Rouges, ce sont Stefano Pinna (LOSC) et Gilles Bernard qui ont été sélectionnés. Si le premier était déjà présent lors de la sélection officielle des joueurs en 2018, c'était une première convocation pour Gilles.



Les deux hommes sont en forme et ont réalisé un début de saison encourageant en participant à plusieurs reprises à la FUT Champions Cup, la compétition phare de la discipline récompensant chaque mois les meilleurs joueurs de la planète.

De son côté, la Fédération helvétique a misé sur l'expérience et la jeunesse. Ce sont Stefan "Topik" Beer (Borussia Mönchengladbach) et Fabio "Cobra" Pechlaner (FC Sion) qui ont eu la responsabilité de représenter "la Nati" pour cette rencontre.



L'expérience et la forme du moment de nos compatriotes semblaient les donner légèrement favoris sur papier. Notons que chaque joueur a évolué avec son équipe nationale virtuelle lors de ce match amical.



La première rencontre a opposé Gilles Bernard à Fabio "Cobra" Pechlaner. Après avoir été mené au score, le Belge a su égaliser avant de s'écrouler en deuxième mi-temps et encaisser deux buts supplémentaires. Défaite amère 3 à 1 pour l'eDiable !



Tous nos espoirs de victoire reposaient alors sur Stefano Pinna. Le Belge devait se montrer intraitable s'il voulait remonter le déficit de buts causé par son collègue du jour. Les choses ont bien commencé pour Stefano puisqu'il va réussir à ouvrir la marque après seulement huit minutes de jeu.

Tenant bon jusqu'à la 66ème, il va finir par craquer à son tour et encaisser trois buts d'affilée, perdant ainsi la rencontre sur le même score que Gilles.

Défaite 6 à 2 donc pour nos eDiables Rouges dans cette rencontre amicale. Est-ce le symptôme d'une nation peu ou pas préparée sur le plan virtuel en comparaison avec ses voisins européens? Probablement...

Retrouvez l'intégralité du premier match ci-dessous :