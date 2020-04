L'IsoNations Cup est un nouveau tournoi réunissant quelques-unes des meilleures sélections nationales sur le mode "Club Pro" de FIFA20. Chaque capitaine désigné par les organisateurs a dû sélectionner quatre équipiers afin de l'épauler dans la compétition.



Les initiatives esportives ne cessent de s'enchaîner en cette période de confinement. Certaines arrivent à se détacher du lot en proposant un format particulier. C'est le cas de l'IsoNations Cup qui va opposer, du 30 avril au 10 mai, des sélections nationales qui évolueront en 5vs5 dans le mode "Club Pro" de FIFA20.

© IsoNations Cup

Pas moins de 31 équipes seront au départ de la compétition et réparties dans une première phase de poules. Afin de former la composition de ces sélections un peu particulière, les organisateurs ont commencé par désigner un capitaine pour chaque nation. Ce dernier était alors en charge de constituer une équipe de cinq joueurs (lui y compris) afin de pouvoir concourir dans la compétition.

La particularité de ce format étant que les rencontres seront jouées en 5vs5 et non 11vs11 comme le mode "Club Pro" en a l'habitude. Il s'agira donc de redoubler de teamplay, de communication et d'efficacité à tous les postes !

En Belgique, c'est le représentant officiel du KRC Genk, Gilles Bernard, qui a eu l'honneur de recevoir le rôle de capitaine. Après une période de réflexion, celui-ci a annoncé sa sélection finale : Abdullah Waiss (KRC Genk), Stefano Pinna (LOSC), Geoffrey "Blakerevenge" Meghoe (Zulte-Waregem amateur) et Robin “Mr-Robz” Sleeuwagen (KAA Gent).



Si l'on peut regretter l'absence du champion de Belgique en titre Quentin "ShadooW" Vande Wattyne, cette équipe fait preuve d'expérience et de cohésion puisque les cinq hommes se connaissent très bien. Et dans ce mode de jeu, cela pourrait s'avérer décisif !



La Belgique aura en tout cas de l'opposition dans son groupe avec la présence de la Hongrie, de l'Ukraine et de la Pologne. Nos compatriotes devront terminer dans les deux premières places du groupe s'ils souhaitent atteindre les play-offs. Ces derniers se dérouleront alors dans un arbre à élimination directe jusqu'au sacre de la meilleure nation.



© IsoNations Cup

Voici le calendrier des rencontres :

30 avril : Belgique - Hongrie

: Belgique - Hongrie 1er mai : Ukraine - Belgique

: Ukraine - Belgique 2 mai : Pologne - Belgique



Notez que cette compétition n'est pas officielle et que les joueurs engagés, hormis l'honneur de représenter leur pays, ne remporteront aucun lot.



Vous pourrez retrouver l'ensemble des matchs de l'équipe belge sur la chaîne Twitch de Gilles Bernard !