Le Télévideogames a battu son record de près de 30.000€ pour sa cinquième édition, et ce, malgré un arrêt prématuré dû aux nouvelles restrictions liées au coronavirus.

Depuis quelques années, le collectif "Les Players du Dimanche" organise bénévolement un marathon caritatif au profit de diverses associations. Mélangeant appel aux dons et jeux vidéo, cette initiative réunit, lors de chaque édition, des streamers, des YouTubers et autres influenceurs autour de leur passion commune. Les internautes ne perdant pas une miette du spectacle grâce à la retransmission en direct mise en place sur la chaine Twitch de l'organisation.



Cette année, ce sont cinq projets menés par Médecins Sans Frontières en Haïti qui bénéficieront de la générosité des donateurs. C'est la deuxième fois consécutive que le Télévideogames soutenait cette association, après une édition record en 2019.



Pour cette cinquième saison, ce sont près de 40 personnalités du web qui se sont réunies l'espace d'un week-end afin de solliciter leurs fans en vue de réaliser un maximum de dons. Malheureusement, la fête a dû être écourtée en raison des nouvelles directives prises par le gouvernement belge juste avant le début de l'événement.



Les rassemblements non vitaux ou non obligatoires étant déconseillés, c'est le coeur lourd que les organisateurs ont pris la décision de terminer le Télévideogames après 30h00 de live sur les 75 prévues à l'origine.

Ce contretemps n'aura pas empêché l'afflux massif de dons, ce qui a tout de même permis de battre le record de l'an passé. Près de 120.000€ ont été récoltés lors de cette édition, ce qui en fait le poids lourd belge des projets caritatifs en rapport avec le jeu vidéo. On n'ose imaginer la somme si le TVG5 avait pu aller au bout de son déroulement !



© Télévideogames

Que l'on se rassure, ce n'est que partie remise puisque "Les Players du Dimanche" devraient revenir encore plus motivés pour une prochaine édition, bien déterminés à se venger de ce fichu virus en explosant leur nouveau record !



C'est ce que nous a annoncé Gianni Celestri, le porte-parole des Players du Dimanche : "On est très content du résultat malgré les 30 heures au lieu des 75 heures. Il faut savoir que le démarrage a été encore plus spectaculaire que le ZEVENT. Plus de 12 000 viewers constants étaient présents sur la chaîne et, en moyenne, cela représentait 4.000€ de dons par heure. On est super fier et la v2 du TVG5 est en discussion !"

Mais Gianni reste tout de même prudent en ces temps de pandémie : "Les normes prises par le gouvernement ne sont pas à prendre à la légère, alors protégez-vous et votre famille et ayez les bons gestes !"