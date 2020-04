La Rainbow Six Benelux League fait son grand retour ce soir, dès 19h00. Désormais organisée par META, en collaboration avec Ubisoft, la compétition va entamer sept semaines d'affrontements acharnés qui se termineront par une grande finale au mois de juin.



La nouvelle compétition du Benelux proposée par META et Ubisoft va entamer sa saison régulière ce soir. Huit équipes vont s'y disputer le titre de championne du Benelux et également tenter de remporter une part des 15.000€ mis en jeu par les organisateurs.



© R6 benelux League

Après deux invitations, plusieurs qualifications et une phase de play-offs, ce sont Epsilon Esports, Defusekids, El Whiz Wranglers, Mouseplayz, UX Gaming, Team XY, mCon Esports et Sector One qui auront le privilège de prendre part à la compétition cette année.

Ces équipes vont donc toutes se rencontrer à deux reprises afin d'établir un classement général d'où les quatre meilleures avanceront en phase finale. Cette dernière, coronavirus oblige, sera jouée exclusivement en ligne les 20 et 21 juin prochains.

La première journée de compétition proposera les rencontres suivantes :

© R6 benelux League

Qui va succéder à Trust Gaming, grand vainqueur de la saison précédente? Début de réponse ce soir sur la chaîne Twitch de l'événement.