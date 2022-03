Riot Games annonce donc que le Mid-Season Invitational (MSI) se tiendra du 10 au 29 mai à Busan, en Corée du Sud.



Les meilleures équipes de chacune des 11 ligues régionales mettront en avant leurs audacieuses stratégies et compétences pour remporter le titre de champion du MSI. Pour la première fois depuis le Mondial 2019 qui s’était tenu à Paris, les équipes monteront sur scène devant un public - en direct - tout au long du tournoi.



Le Busan Cinema Center accueillera la phase de groupe ainsi que le rumble, et le Bexco Exhibition Hall réunira quant à lui les quatre meilleures équipes pour les finales. Les informations sur la billetterie seront annoncées à une date ultérieure.

Les dates

Du 10 au 15 mai : Les équipes seront réparties en 3 groupes de 4 pour un match aller-retour en une manche gagnante au sein de leur groupe respectif pendant la phase de groupe.

Du 18 au 22 mai : Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront à la phase de rumble, où les six équipes restantes joueront un match aller retour en une manche gagnante.

Du 27 au 29 mai : Ensuite, les quatre meilleures équipes passeront à la phase de finales, où elles s'affronteront dans un tournoi à élimination directe en cinq manches. Les deux équipes restantes s'affronteront en finale pour déterminer quelle est la meilleure équipe de League of Legends à la mi-saison de la compétition. Le vainqueur remportera le trophée et le titre de champion du MSI 2022.

La LCL (région CIS) n'enverra pas d'équipe au MSI en raison de l'annulation de son Spring Split.

BUSAN, CORÉE DU SUD

Busan est la deuxième ville la plus peuplée de Corée du Sud et est considérée comme le berceau de l'esport - Gwangalli Beach est une plage de 1,4 km de long à Busan où les finales de StarCraft Brood War ProLeague ont eu lieu de 2004 à 2010, et G-Star, la plus grande convention annuelle de jeux en Corée du Sud, y a également élu domicile.



La ville côtière est connue comme la ville des festivals et du cinéma, ce qui souligne l'importance qu'elle accorde à la culture, à la musique et à l'art. Riot Games a déjà organisé des événements mondiaux en Corée du Sud, notamment les Worlds 2014 et 2018.

De plus amples informations seront révélées à des dates ultérieures.