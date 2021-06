Valorant : Victoire des Sentinels au Valorant Champion Tour ( VCT ). LoL : Début du Summer Split de la League of Legend Proleague ce lundi. Tennis World Tour 2 : Grande Finale des Roland Garros eSeries. CS:GO : Les joueurs devront payer pour pouvoir participer en parties classées. FIFA : Un joueur Danois inconnu remporte 75.000 $ à la eChampions League 2021. Insolite : Riot Game interdit un changement de nom à 210 millions de dollars.

1. Valorant : Victoire des Sentinels au VCT

Cette semaine au menu de l'actualité eSport :

L'équipe Nord américaine "Sentinels" s'est imposée en finale face aux Londoniens Fnatic sur le score Final de 3 à 0 en Islande le 30 Mai dernier où plus de 500.000€ étaient à gagner.

Alors qu'un membre important de leur équipe était aux abonnés absent, le joueur Sinatraa, le remplacement en dernière minute par Tenz fut payant et permis aux Sentinels de ne concéder aucune map tout au long du tournoi.



2. LoL : Début du Summer Split

La première journée de la saison régulière du Summer Split commence ce lundi 7 juin à 11h00 a annoncé Riot Games. 17 équipes participeront à la compétition chinoise après que RNG l'ait emporté face à DWG Kia lors de la Mid-Season Invitational 2021.



© Liquipedia

3. Tennis World Tour 2 : Grande Finale des Roland Garros eSeries par BNP Paribas

C'est le Français Alexandre Lepine qui a remporté la finale de l'édition 2021 des Roland Garros eSeries face à 7 autres joueurs présents dans le salon BNP Paribas présent sur le court Philippe-Chatrier à Roland Garros.



La compétition, disputée sur PS4, était commentée en direct sur Twitch par Gaël Monfils, le joueur de tennis professionnel Français et Rivenzi et a rassemblé près de 16.800 spectateurs sur les deux jours de tournoi.



Les deux finalistes remportent chacun 5000€ et le vainqueur obtient également la possibilité de passer des tests chez HumanFab, laboratoire de recherche de préparation physique pour sportifs et esportifs de haut niveau, ainsi qu'un stage intensif d’une semaine au Gaming Center de la Team MCES à Marseille.



© D.R.

4. CS:GO : Il faudra payer pour jouer.. sans cheat

C'est une surprise, Valve rend le mode PRIME payant. Alors que précédemment, il fallait atteindre un certain niveau pour obtenir ce statut, il ne sera désormais plus possible d'y accéder sans débourser la somme de 12,75€.

L'éditeur du jeu entend de cette manière diminuer le cheat qui sévit de manière importante dans le monde compétitif en décourageant les tricheurs par ce modèle payant.

Choix étonnant pour contrer les tricheurs puisque rien ne garantit son efficacité.



5. FIFA : Un joueur Danois inconnu remporte la eChampions League 2021

C'est donc un joueur Danois inconnu sur FIFA jusque là qui a remporté la eChampions League 2021 face aux professionnels du jeu : EthxnH et Er_Caccia98.



Oliver Provstgaard Nielsen n'est cependant pas étranger au Football puisqu'il est footballeur professionnel danois, actif avec les U19 du club professionnel danois Vejle BK et les U18 de l'équipe nationale.

Il remporte les 75.000€ de cashprize.



© D.R.

6. Insolite : Riot Games interdit un changement de nom à 210 millions de dollars sur Valorant et Lol

L'équipe professionnelle Nord Américaine Team SoloMid ( TSM ), active sur LoL et Valorant, aurait dû prochainement pouvoir changer de nom et porter le nouveau tag "TSM FTX" suite au partenariat conclu avec FTX, une plateforme de cryptomonnaie.



Ce contrat, qui comprend d'autres accords que ce changement de nom et qui porte sur 10 ans, doit rapporter à TSM la somme de 210 millions de dollars, un record dans le domaine eSportif.

Riot Games a annoncé ce 4 juin refuser cette modification car elle ne respecte pas les règles dictées par la firme en matière d'échanges cryptos.