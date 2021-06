League of Legend : Les 5 villes Chinoises choisies pour le Lol World 2021 sont connues. CS:GO : DH Community Cup by betFIRST 1st qualifiers : les Soon & les Poggerz se qualifient Rocket League : Début des tournois régionaux RLCS X Championships Insolite : Deux joueurs Valorant bannis 3 ans de la compétition VCT pour "trucage de match"

1. Lol : Les 5 villes choisies pour le LoL World 2021 sont connues

Cette semaine au menu de l'actualité eSport :

Il a été décidé que les Lol World 2021 se tiendraient en Chine dans les villes respectives : Shenzen, Shanghai Chengdu, Qingdao et Wuhan.

Ceci a été annoncé ce jour sur Twitter au moyen d'une vidéo alléchante. Fait étonnant, Wuhan fait partie des 5 villes. Pour rappel, c'est de cet endroit qu'aurait démarré l'épidémie de Covid...

2. CS:GO : DH Community Cup by betFIRST 1st qualifiers : les Soon & les Poggerz se qualifient

Ce mardi 15 Juin avaient les premiers qualifiers de la DH Community CUP et ce sont les Soon et les Poggerz qui se sont qualifiés.

Le coverage complet de la soirée est disponible sur le site de notre partenaire Lan-Area.



En attendant, on vous partage le stream de la soirée :





3. Rocket League : Début des tournois régionaux RLCS X Championships

Ce mardi 15 juin débutaient les Rocket League Championships RLCS X où 1 million de dollars de cash prize sont à partager entre les régions participantes.

Entre le 15 et le 20 juin, les 16 meilleures équipes au monde se rendront donc sur leur propre terrain pour déterminer qui est vraiment la meilleure équipe régionale !

Les streams seront à suivre sur le Twitch de Rocket Baguette

4. Insolite : Deux joueurs PRO Valorant bannis 3 ans des VCT

Selon ce Tweet de Valorant News, les joueurs de Resurgence Malcolm 'Germsg' Chung et Ryan 'Dreamycsgo' Tan ont manipulé le résultat d'un match des Valorant Ignition Series en septembre 2020, afin de profiter des paris qu'ils ont placés. RIOT a donc pris la sanction des les bannir pour une durée de 3 ans des VCT.