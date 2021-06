Un peu plus de 6 mois après le lancement de sa plateforme https://esports.dhnet.be/fr, La DH vous propose son tournoi CS:GO. Dans la foulée des qualifiers du Pro League eCup sur FIFA 21, c'est donc au tour du FPS mythique de Valve d'être mis en avant.

Cette compétition ouverte à tous se déroulera en plusieurs étapes :

Mardi 15/06 : première manche qualificative ("qualifier") en BO1 Mardi 22/06 : deuxième manche qualificative ("qualifier") en BO1 Samedi 03/07 et dimanche 04/07 : phase finale ("Playoffs")

Pour chaque qualifier, 16 équipes pourront se disputer les 2 meilleures places afin d'être sélectionnées pour la phase des Playoffs. C'est donc au total 32 équipes qui auront peut-être la chance d'être parmi les 4 sélectionnées.

Pour les playoffs, 4 équipes invitées surprises seront ajoutées en plus des 4 équipes qualifiées. Ceci permettra d'amener un peu de piment dans le tour final ! A ce stade les équipes invitées n'ont pas encore été annoncées mais nous vous tiendrons bien entendu informés via nos news et réseaux sociaux. ( Facebook & Twitter )

En plus de ces beaux matchs en perspective, ce ne sont pas moins de 5.000 € en cash prize qui seront décernés et répartis entre les 6 meilleures équipes des Playoffs.



© Valve



Avec ce tournoi, La DH compte redynamiser la scène CS:GO belge et donner une chance à chacun de participer et d'obtenir de la visibilité sur internet ! Grâce au partenariat entre la DH et Lan-Area.be, vous aurez l'occasion de suivre les retransmissions de matchs sur notre chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/ladh_lanarea , tant pour les phases de qualifiers que pour les playoffs. Venez donc supporter vos équipes en live sur le chat de la chaîne.

© Lan-Area

La DH continue donc sur lancée dans la promotion de l'eSport en Belgique tout en gardant une ouverture de la compétition à tout un chacun via ce format "Community Cup". Les prix à la clé devraient motiver plus d'une équipe !

A vos inscriptions sur https://esports.dhnet.be/fr/tournaments pour l'ensemble des phases.

Celles du premier qualifier sont déjà ouvertes via https://esports.dhnet.be/fr/tournaments/la-dh-cup-qualifier-1/info et fermeront le 15/06/2021 à 18h00.



GL & HF à tous !