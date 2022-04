La DH eSport est partenaire de V-RAY : le tournoi esport VR à ne pas manquer !

eSport

Une seconde édition du tournoi V-RAY, un jeu VR en free-roaming développé par le studio belge Vigo Universal, aura lieu les 8, 9 et 10 avril 2022 à Brussels Expo. La compétition est organisée par HollloH, plus grand parc VR situé à Liège, en partenariat avec la Made in Asia, Festival qui réunit tous les fans de mangas, d’animés, de jeux vidéo, de youtubers et de cosplay.