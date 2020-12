Lancée en février 2018 suite à l'engouement suscité par un long format sur le sujet, la section "Esport" de La DH Les Sports+ n'a cessé d'intriguer, d'intéresser et d'évoluer jusqu'à atteindre, il y a peu, plus de 10.000 abonnés sur sa page Facebook !



© La DH

Toujours soucieuse d'être à l'écoute de ses lecteurs et afin d'affirmer son statut de premier média généraliste francophone sur l'esport et le gaming, la DH et ses journalistes souhaitent s'investir encore plus sur la scène esportive belge en 2021 !



Pour ce faire, nous avons noué un partenariat solide avec la société belge META, spécialiste du sport électronique au Benelux. C'est à elle que nous devons notamment l'organisation des championnats de Belgique de League of Legends.

© META

C'est donc avec un plaisir non dissimulé que nous vous annonçons la sortie de notre plateforme de tournois dédiée à la compétition esportive ! La DH Les Sports+ prouve ainsi, une fois de plus, qu'elle est un précurseur en la matière de notre côté de la frontière linguistique.

"En tant que média de référence en matière de sports, note la rédaction en chef de La DH/Les Sports+, nous avons rapidement perçu l'intérêt d'une part grandissante de la population envers le monde du jeu vidéo compétitif. Notre ambition étant d'être toujours plus complets et pointus sur toutes les disciplines que nous couvrons, l'esport n'échappe pas à nos exigences. Ce lancement symbolise donc, pour nous, la poursuite d'un processus logique, et témoigne de nos ambititons sur l'esport que nous couvrons au quotidien par le biais d'articles, de vidéos, sur nos réseaux sociaux, etc. depuis, déjà, plusieurs années".



Pour son lancement, notre plateforme a d'ailleurs déjà été choisie pour organiser quatre épreuves de qualification pour la première édition de la Pro League eCup sur FIFA 21. Le premier tournoi de sélection débutera ce samedi 12 décembre 2020, dès midi ! Pour rappel, un contrat professionnel d'un an récompensera le vainqueur de la compétition. Alors, foncez-vite vous inscrire en suivant ce lien.

© La DH

Bien entendu, notre nouveau portail étoffera son offre de nombreuses nouvelles disciplines dans le futur ! Et, cerise sur le gâteau, nous mettrons également régulièrement des lots en jeu afin de récompenser votre fidélité et vos performances !

Nous vous donnons donc rendez-vous dès maintenant sur la plateforme La DH Les Sports+ pour votre dose de compétitions en ligne !