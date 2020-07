Quelques mois après son lancement, notre chaîne Twitch se munit enfin d'un rendez-vous hebdomadaire fixe. Préparez-vous à embarquer dans de folles aventures avec nos journalistes tous les mercredis après-midi, dès 15h00 !

Vous avez été nombreux à nous réclamer un planning et surtout un rendez-vous fixe, facile à retenir, afin de nous rejoindre sur Twitch. C'est aujourd'hui chose faite avec une nouvelle occurrence à noter dans vos agendas : le mercredi après-midi !

Dès 15h00 (au plus tard), nos journalistes prendront possession de notre chaîne Twitch afin d'échanger avec vous, de débattre, de vous présenter la DH Esport plus en détail, mais aussi et surtout partager de nombreuses aventures avec vous, en jeu ou via le chat !

© Twitch

N'ayant pas la prétention d'être ou de devenir à court terme une webTV diffusant du contenu en permanence, ce nouveau rendez-vous nous permettra d'organiser plus de choses à l'avenir, en pouvant prévoir, par exemple, certaines dates pour des événements spéciaux.



Cela vous offrira également plus de facilité et de souplesse pour nous retrouver en live, même si les annonces précédant chacune de nos diffusions continueront à être propagées sur nos réseaux sociaux.



Notre chaîne est avant tout la vôtre, et nos journalistes se feront une joie de jouer avec vous sur le jeu de votre choix, dans la mesure du possible. N'hésitez donc pas à faire vos demandes sur le chat lorsque nous sommes en live !



Nous espérons vous retrouver nombreux dès ce mercredi 8 juillet 2020 sur la chaîne Twitch de la DH Gaming !