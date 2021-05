© D.R.

Créé en 2003 par des joueurs MID-Pro de la scène CounteStrike belge ( NDLR : CS :GO n’existant pas encore à cette époque ) , le site a été le leader eSport du paysage francophone belge pendant près de 6 ans, de 2004 à 2010.Il était alors le lieu central de toute compétition d’envergure et chaque organisateur de tournoi, qu’il soit en LAN ou en ligne y annonçait son évènement. Twitch n’ayant pas encore vu le jour à cette époque ( NDLR : Twitch fut créé en 2011 ), Lan-Area s’occupait alors d’envoyer des « reporters » couvrir les tournois par des reportages photos, vidéos, résultats en direct, retransmissions HLTV et interviews. Pas moins de 150 « Lanparty » furent « couvertes » par leurs équipes. La communauté de joueurs à fréquenter la plateforme était alors nombreuse puisque plus de 1.500 visiteurs différents s’y rendaient chaque jour à son apogée.En 2020, fort du constat qu’un élément reste manquant sur la scène belge pour fédérer une communauté MID-Gamer dispersée, les concepteurs décident de remettre le couvert, s’entourent d’un staff d’une dizaine de personnes et remettent l’ancien site en ligne avec la promesse envers la communauté qu’un site plus moderne voit le jour dès la mi 2021.Complémentaires dans leurs contenus, la DH et Lan-Area s’associent dans le but d’offrir aux joueurs et passionnés d’eSport une couverture complète de ce que vivent au jour le jour les scènes belges et internationales.