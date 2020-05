Alors que certains championnats de football semblent se diriger vers une reprise progressive, l'European Leagues vient d'annoncer la création d'une nouvelle compétition réunissant huit des meilleurs championnats nationaux virtuels sur FIFA20.

L'European Leagues est un organisme regroupant 36 championnats de football professionnel à travers l'Europe. Cela ne représente pas moins de 990 clubs répartis dans 29 pays différents. Servant de voix commune entre les organisateurs de compétitions nationales et les clubs de football, elle cherche principalement à défendre et renforcer l'équilibre concurrentiel au sein du football professionnel.

Aujourd'hui, c'est sur les terrains virtuels que l'association a décidé de s'investir en organisant un tournoi européen appelé "Stay2Score". Huit championnats virtuels tels que l'eBundesliga (Autriche), l'eSerie A (Italie), l'eDivisie (Pays-Bas), l'eLiga (Portugal), l'Ekstraklasa Games (Pologne), l'eLaLiga (Espagne), l'eAllsvenskan (Suède) et notre ePro League vont s'affronter afin d'élire le meilleur d'entre eux.



© European Leagues

Chacun de ces championnats sera défendu par deux représentants officiels FIFA20 des clubs ainsi que deux footballeurs professionnels ou personnalités (commentateurs, ...) évoluant dans le championnat en question. Chaque rencontre opposera alors les joueurs FIFA entre eux et les footballeurs/personnalités également. Le score combiné des deux matchs déterminera le résultat final de la rencontre.

Un classement général sera établi au fur et à mesure et les quatre premiers seront envoyés en demi-finale de la compétition. Si aucun prix n'est à gagner au terme du tournoi, c'est bien une question d'honneur qui sera en jeu ! Chaque participant aura évidemment à coeur de prouver que son championnat national est le meilleur !

En Belgique, la Pro League a effectué sa sélection et ce seront Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard de Liège et champion de Belgique en titre), Elias "ZayroR" Bray (représentant amateur de Saint-Trond en ePro League), Thomas Kaminski (gardien du KAA Gent) et Kylian Hazard (Cercle Brugge) qui auront la lourde responsabilité de représenter notre ePro League.

© European Leagues

Si la niveau des deux joueurs FIFA20 n'est plus à démontrer, on ne connait en revanche pas celui de nos deux footballeurs sur la simulation de football d'EA Sports. Espérons que la sauce prenne entre nos représentants afin qu'ils portent haut les couleurs de notre championnat virtuel !



Ultime bonne nouvelle : la "Stay2Score" sera retransmise en direct sur Proximus TV du 13 au 23 mai !