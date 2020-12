L'UEFA, l'Union des associations européennes de football, s'apprête pour la deuxième fois de son histoire à organiser un eEuro sur Pro Evolution Soccer.



Après une première édition 2020 ayant rassemblé plus d'une cinquantaine de nations du Vieux Continent et remportée par l'Italie, l'organisme à la tête du football européen va s'associer une nouvelle fois à Konami afin de réitérer sa compétition sur les terrains virtuels.

Malheureusement, lors du précédent eEuro, la Belgique avait été sortie au stade des éliminatoires servant à qualifier les meilleures équipes pour la phase finale de la compétition. Elle était alors représentée par Jon "Milan7Jon" Bruno et Mikail " FETIH1453ElTurco" Gonen, les deux hommes ayant obtenu leur sélection grâce à un tournoi de qualification disputé avant le championnat d'Europe.

Cette saison, la Fédération belge de football compte bien prendre sa revanche et faire partie des seize nations qualifiées pour la phase finale de cet UEFA eEuro 2021 ! Afin de mettre toutes les chances de son côté, et puisque le règlement autorise les pays participants à aligner une équipe de deux à quatre représentants, la RBFA a donc lancé une nouvelle période de recrutement afin de venir renforcer ses eDevils.

Deux tournois de sélection seront organisés et ouverts à tous nos compatriotes âgés de plus de seize ans. Ceux-ci se joueront ce samedi 5 décembre 2020 à 17h00 et le dimanche 17 janvier 2021 également à 17h00. Les quatre meilleurs de ces deux qualifications seront alors envoyés dans l'ultime phase de playoffs de ces sélections afin de s'y disputer une place dans l'équipe des eDevils !



Les sélections belges suivront un calendrier bien précis que voici :

Sélection belge #1 : samedi 5 décembre 2020 à 17h00 (inscription)

: samedi 5 décembre 2020 à 17h00 (inscription) Sélection belge #2 : dimanche 17 janvier 2021 à 17h00 (inscription)

: dimanche 17 janvier 2021 à 17h00 (inscription) Playoffs : lundi 1er février 2021 à 17h00



Au terme de ce processus de sélection, le ou les heureux élus auront alors l'honneur de porter la vareuse belge dans cet UEFA eEuro. Il faudra être prêt car la saison s'annonce chargée pour nos eDevils :