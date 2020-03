Le mode "Club Pro", match à onze contre onze où chacun dirige son joueur, rencontre un succès de plus en plus grand sur la scène compétitive. Une équipe semble servir d'ambassadrice à notre pays : Bestou Ws. Après son titre en EFL Winter, elle vient de remporter la "Coupe de France" organisée par la FIFA Virtual Pro Association (FVPA).

Avec plus de 67.000 joueurs annoncés, l'association FVPA Esport fait partie des cadors de la scène "Club Pro" de la simulation de football d'EA Sports. Proposant une multitude de coupes et championnats répartis par plateforme utilisée (Playstation, Xbox, PC), le site regroupe seize communautés nationales différentes et touche plus de 300 équipes toutes régions confondues.

C'est dans la section française que notre meilleure équipe s'est une nouvelle fois illustrée. Bestou Ws, en pleine confiance suite à son titre récent en EFL Winter sur un site concurrent, a remis ça ce week-end en remportant la deuxième saison de la "Coupe de France" organisée par la FVPA. N'étant réglementée par aucune instance nationale, cette compétition n'était évidemment pas officielle, chacun pouvant organiser à sa guise un tournoi appelé "Coupe de France".

© Bestou Ws

Avec 32 équipes au départ, la compétition s'est jouée dans un arbre à élimination directe où l'erreur était interdite. Quelques noms connus de la scène étaient présents tels que Canity Esport, IGAMERZ, UBITEAM, ... Le niveau global semblait moins relevé qu'à l'habitude, ce qui n'enlève en rien la belle performance de l'équipe belge.

Nos compatriotes et leurs équipiers n'auront pas tremblé lors de leurs quatre premiers matchs, les remportant tous par au moins deux buts d'écart. Confronté à "PEST Scapulaire" en demi-finale, les choses se sont légèrement corsées mais Bestou Ws a su émerger 2 à 1 au terme de la rencontre.



La finale a donc opposé Bestou Ws à la surprenante DIM Team. L'équipe belge a su faire honneur à son rang de favorite en remportant la rencontre 3 à 0, s'adjugeant ainsi le titre.

Cette ultime victoire devrait marquer la fin de la participation de l'équipe en FVPA, cette dernière voulant s'offrir de nouveaux challenges sur d'autres plateformes. Elle vient d'ailleurs d'annoncer son intégration dans la "Ligue 1 South", compétition internationale organisée par l'association Virtual Pro Gaming.