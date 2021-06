Les RLCS X, de quoi s'agit il ?

Rocket Baguette, le diffuseur francophone officiel de cette compétition l'explique très bien :



Les Rocket League Championship Series ( RLCS ) sont les championnats du monde officiels de Rocket League. La compétition a fait ses débuts au printemps 2016, moins d’un an après la sortie du jeu, et s’est tenue au rythme de deux saisons par année civile

Nous en sommes actuellement dans la dixième saison ( d'où le "X" de RLCS X , NDLR ), première à se tenir sur plus d’un semestre, marquant ainsi le passage à un format annuel : la saison s’étendra d’août 2020 à juin 2021, offrant un cash prize total de 4,5 millions de dollars.



© RLCS

© RLCS X Cash Prize

Cette saison 10 se termine donc par la qualification des 16 meilleures équipes au monde, réparties dans 4 régions. Entre le 15 et le 20 juin, chaque équipe qualifiée pour ce championnat final tentait donc d'accéder à la première place locale, lui permettant d'acquérir la plus grande partie desde cash prize pool.Les 16 meilleures équipes Rocket League du monde, classées par continent participant, étaient les suivantes :

Europe

Team BDS

Team Vitality

Top Blokes

Guild Esports

Solary ( NDLR : La formation Française dans laquelle évolue le belge "AztraL )

Team Queso

Amérique du Nord

NRG Esports

Team Envy

Spacestation Gaming

Rogue

G2 Esports

FaZe Clan

Océanie

Ground Zero Gaming

Cringe Society

Amérique du Sud

True Neutral

FURIA

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le niveau fut impressionnant lors des différentes rencontres :

Et voici donc les résultats des différents matches ayant eu lieu cette semaine avant les finales, encore à jouer au moment d'écrire ces lignes :



Championnat Final Européen

© RLCS X Bracket Europe

© RLCS X Bracket Amérique du Nord

Après s'être affronté toute la semaine, les finalistes des 4 championnats ( NDLR : Américains, Européens, Océanie et Amérique du Sud ) sont donc connus :

La finale des championnats Océanie et Amérique du Sud se déroulait ce Samedi.Mais, à savoir les finales des championnats Américains et Européens, seront à voir ce Dimanche et seront diffusés en direct sur le Twitch de Rocket Baguette.

Crée en 2015, Rocket League est le jeu compétitif montant du moment. Depuis la rachat des studios Psyonix, les concepteurs, par Epic Games il y a 2 ans, il est devenu totalement gratuit, ce qui a eu pour effet d'augmenter de manière importante la communauté de joueurs.

Il faut dire que le système de jeu est facilement intégrable, tant par ces derniers que par les spectateurs puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une sorte de "football". Avec une différence notable tout de même puisque ce sont des voitures qui s'affrontent, en solo ou en équipes, et qui doivent pousser le ballon aux fonds des filets. Chaque joueur pilote son propre véhicule et l'entrainement assidu peut amener à de solides performances ainsi qu'à des stratégies originales et redoutables. Tout comme le football, des joueurs "stars" apparaissent sur la scène et des fanclubs se créent autour d'eux ainsi que des transferts entre équipes aux montants importants.