Les compétitions de jeu en ligne ne cessent de prendre de l’importance en Belgique. Preuve de cet engouement, le jeu populaire League of Legends, qui fait des émules dans le monde entier, débarque chez nous à l’occasion du Red Bull Player One. Ce tournoi oppose depuis 2015 des joueurs de jeux vidéo qui s’affrontent en un contre un. Depuis la première édition, ce championnat est passé d’un événement régional à un tournoi mondial opposant plus de 27 pays et quelque 30 000 participants.

C’est la première fois que ce tournoi est organisé en Belgique. Au terme de quatre qualifications en ligne, 16 finalistes s’affronteront lors d’une finale épique à la GameForce, le plus grand salon de jeu vidéo de Belgique situé à Malines, le samedi 5 octobre 2019. Le vainqueur de la finale se rendra au Brésil en décembre 2019, où il représentera son pays. Les participants à la finale mondiale auront par ailleurs la possibilité d’être encadrés par les meilleurs joueurs professionnels de la League of Legends, et de perfectionner leurs compétences.

League of Legends est un jeu extrêmement populaire, développé par Riot Games, et sorti en 2009. Il s’agit d’un jeu d’action où les participants s’affrontent en ligne dans une arène. Lors de matchs traditionnels, le jeu oppose deux équipes, mais la particularité du Red Bull Player One est de mettre en scène des duels en un contre un. "En plus des qualifications, des finales et des streams, préparez-vous à vivre des moments inoubliables. Les vainqueurs des finales nationales auront la chance de rejoindre le Red Bull Player One Bootcamp. Une semaine dans une maison dédiée au gaming avec des joueurs pro de League prêts à livrer leurs tactiques et autres stratégies aux participants pour se préparer à la finale mondiale", expliquent les organisateurs.

"C’est génial que Red Bull Player One mette également les amateurs à l’honneur. En effet, de tels tournois constituent une excellente expérience pour les joueurs amateurs qui ont ainsi l’occasion de découvrir ce que l’on ressent en jouant sur un podium, face à un public ! Par ailleurs, c’est tout simplement très amusant de participer à l’événement, lequel est l’occasion d’apprendre à connaître énormément de gens, et d’acquérir une solide dose d’expérience", explique Eefje Depoortere, la joueuse belge qui en 2017 a déjà remporté le titre de Personnalité E-sports de l’année.

En tant que présentatrice, elle sera l’une des figures de proue de la compétition européenne de la League of Legends. "Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de collaborer avec Red Bull dans le cadre de leur tournoi ! C’est l’occasion par excellence pour les joueurs de devenir une star de la League of Legends, et de participer aux qualifications en Belgique !", poursuit-elle.

Pour rappel, GameForce est le plus grand salon de jeu vidéo en Belgique. Les amateurs de jeux vidéos peuvent y profiter des tous derniers jeux, des meilleures réductions, du matériel spectaculaire, des développements innovants. De nombreux tournois y sont également organisés et vous plongeront complètement dans le monde fantastique des jeux vidéo.