Les serveurs du jeu ont planté, pris d’assaut par les fans désireux de découvrir une scène exclusive de The Rise of Skywalker.

Les leçons de l’échec de Solo : A Star Wars Story ont manifestement été tirées. L’empire Disney a contre-attaqué avec des moyens et une inventivité hors norme afin de garantir le succès de la conclusion de La Guerre des étoiles (comme on disait en 1977).

The Mandalorian, la série événement diffusée sur Disney +, a été construite graphiquement et scénaristiquement de manière à séduire les fans de la première heure. Une nostalgie payante : les critiques sont unanimement positives.

Mais les inconditionnels ne suffisent plus pour assurer le triomphe d’un blockbuster. Alors, les têtes pensantes ornées de grandes oreilles rondes ont cherché un moyen de séduire aussi les plus jeunes. Et l’ont trouvé, via leur activité préférée : les jeux vidéo.

Les 250 millions de joueurs de Fortnite ont ainsi pu découvrir, ce samedi, une scène exclusive du film. On y voit Rey, Poe et Finn débarquer dans un croiseur du Premier Ordre, abattre deux gardes puis tomber sur une escadre de stormtroopers. Utilisant la Force plutôt que son sabre laser, Rey les berne mentalement. Ce qui amène Poe à se poser, non sans humour, cette question existentielle : "Est-ce qu’elle fait ça aussi avec nous ?"

La séquence ne dévoile pas grand-chose de l’intrigue. Mais les gamers peuvent désormais acquérir un blaster, une des armes les plus puissantes du jeu. Et ça, c’est un bon moyen de les rendre sensibles au charme de l’univers Star Wars. Opération manifestement réussie, puisque les serveurs de Fortnite, littéralement pris d’assaut, ont planté dès que la scène a été rendue disponible, ce samedi. Avec de tels stratèges, pas sûr que Disney ait encore réellement besoin qu’on lui dise "Que la Force soit avec vous".

P.L.