En cette période de confinement, de plus en plus de disciplines sportives se tournent vers le virtuel afin de proposer un autre type de spectacle à leur communauté. C'est le cas de la Formule E qui a lancé, ce week-end, ses championnats esportifs.

Forte du succès de ses précédents Grands Prix virtuels en Formule 1, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a décidé de transposer l'expérience sur sa compétition électrique. C'est ainsi que le "ABB Formula E Race at Home Challenge" a vu le jour ce week-end. Notez que cette initiative de la FIA s'accompagne d'une collecte de fonds en faveur de l'UNICEF !

Ce nouveau championnat se jouera sur la simulation rFactor2 et ne comptera pas moins de huit courses. Il distribuera des points lors de chacune d'elles ainsi qu'un point au détenteur de la pole position et du meilleur tour en course.



Cet événement est, en réalité, divisé en deux championnats distincts qui se dérouleront sous un tout nouveau format : la Race Royale. Sorte de course à l'australienne bien connue par les amateurs de cyclisme sur piste, elle éliminera chaque dernier pilote à franchir la ligne d'arrivée à partir du troisième tour et jusqu'à ce qu'il ne reste plus que dix compétiteurs en piste.

Le premier championnat est strictement réservé aux "Sim racers" et réunit la crème de la crème des joueurs. Six pilotes invités devront faire face à 18 autres sortis d'une semaine de qualification préalable.

La compétition principale réunit, quant à elle, l'ensemble des pilotes professionnels engagés dans le championnat réel de la Formule E (à l'exception de Sam Bird). C'est ainsi que l'on pourra y voir des personnalités du sport automobile telles que Felipe Massa, Pascal Wehrlein, Sebastien Buemi, André Lotterer, Jean-Eric Vergne, Lucas Di Grassi et nos compatriotes Stoffel Vandoorne et Jérôme D'Ambrosio.

© FIA Formula E

La première manche de cet "ABB Formula E Race at Home Challenge" s'est donc déroulée ce week-end sur le circuit virtuel de Hong Kong ! L'ensemble des pilotes, confortablement installés chez eux, ont pris le départ de cette course exceptionnelle.



Du côté des "Sim racers", c'est l'Australien Joshua Rogers (champion en Porsche Esports Supercup et Gfinity Supercars Eseries) qui s'est imposé devant Petar Brljak et Kevin Siggy.

Dans l'autre compétition, le Belge Stoffel Vandoorne, au volant de sa Mercedes, s'est élancé en pole position. Malheureusement, au fil de la course, notre compatriote va dégringoler au classement pour terminer à la cinquième place finale. C'est l'Allemand Maximilian Guenther, sur BMW, qui a remporté ce premier Grand Prix de la saison devant Nick Cassidy et Pascal Wehrlein. Jérôme D'Ambrosio a finalement réussi à décrocher la neuvième place, juste derrière Felipe Massa.



© FIA Formula E

Rendez-vous samedi prochain sur la chaîne YouTube de la Formule E pour vivre la suite de la compétition !