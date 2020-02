La Frag-o-Matic a lancé sa nouvelle saison ce week-end à l'Oktoberhallen de Wieze (Flandre-Orientale). Avec plus de 900 participants annoncés et répartis sur une quinzaine de disciplines différentes, cela en fait le plus gros événement esportif belge de l'année en termes d'affluence.

Organisée par la société belge E-Events, la Frag-o-Matic est l'une des plus anciennes organisations belges d'événements esportifs. Ayant connu un succès croissant au fil des années, elle est aujourd'hui devenue la plus grosse manifestation belge dédiée aux sports électroniques.



Véritable fête de l'esport, la Frag-o-Matic réunit à chacune de ses saisons des milliers de joueurs autour de différents jeux mais également des différentes animations mises en place par le staff. Véritable institution de l’esport belge, la Frag-o-Matic organise depuis quelques années plusieurs événements par an et leur attache à chaque fois un thème différent.



Pour cette édition 22.0, c'est la thématique de l'horreur qui a été retenue par les organisateurs. Une édition hantée qui a à nouveau attiré de nombreux joueurs autour de ses différents tournois. Quatre disciplines ont eu droit à une compétition d'envergure (CS:GO, League of Legends, Rocket League et Hearthstone), alors que des jeux comme Fortnite, Teamfight Tactics, Brawlhalla, ... étaient rangés dans la catégorie "Fun".

Counter-Strike : Global Offensive

Le tournoi CS:GO a réuni 34 équipes autour d'un cashprize de 3.000€. Composé essentiellement de "mixs", il a tout de même accueilli quelques structures de renom. Sector One et Vanguard faisaient partie des grands favoris à la victoire finale.



© Frag-o-Matic

D'abord divisés en huit poules, les joueurs se sont bagarrés pour tenter d'accrocher les deux premières places les envoyant en playoffs (joués en BO3 dans un arbre à double élimination). C'est finalement Sector One qui finira par s'imposer devant Vanguard. Slick Esports terminera sur la troisième marche du podium après sa victoire en petite finale face aux KEYBOARD WARRIORS.

League of Legends

Énorme succès d'affluence pour le tournoi League of Legends qui a compté pas moins d'une trentaine d'équipes au départ ! On notera notamment la présence du KV Mechelen, de Vanguard Esports, de Glorious Gaming et bien d'autres. Un cashprize total de 1.300€ avait été mis en jeu pour l'occasion.



© Frag-o-Matic

Le KV Mechelen, bien mal embarqué en Belgian League, va se rassurer en atteignant la grande finale du tournoi. Ils y perdront face au mix "De Moesbrakende Bakkers" composé essentiellement de joueurs de l'équipe Sector One. C'est le mix "mCon Esports Community" qui complètera le podium après être venu à bout de Vanguard Esports.

Hearthstone

Une vingtaine de joueurs avaient fait le déplacement dans le nord du pays pour tenter de décrocher une part des 500€ mis en jeu. Huit joueurs se sortiront des deux poules jouées en rondes suisses et prendront ainsi part à l'arbre final joué en BO5 et élimination directe.

C'est un représentant de la structure mCon, Aaron "CptnKitty" Israels, qui va remporter le titre face à son équipier Jesper "ImInsania" Verhoeven. Pendant ce temps, notre compatriote Chris "SMOrc" Dirkx ne pourra rien faire face à "BouncyKnight" qui terminera à la troisième place finale.

© Frag-o-Matic

Rocket League

Une dizaine d'équipes et 850€ de cahsprize, voici ce que nous réservait le tournoi Rocket League. Après une phase de poules d'où six équipes ont émergé dans l'arbre final (BO5 et double élimination), c'est finalement la Team Qbyte qui va se montrer intraitable en venant à bout de tous ses adversaires. La finale aura même vu les deux équipes représentant la structure s'affronter. La lineup principale venant logiquement à bout de la secondaire 4 à 0.



Dans la petite finale, c'est Bloemkool Esports qui prendra le dessus sur Game Fist, s'adjugeant ainsi la troisième place du tournoi.